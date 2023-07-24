"Хлопок" в Москве и в Крыму, Иран представил новую версию "Шахеда": хронология 516 дня войны

Со дня, когда Россия начала полномасштабную войну против Украины, прошло 516 дней. Для нашего народа эта борьба продолжается не только в поле боя, но и на многих уровнях: культурных, социологических.

О главных событиях 24 июля, продвижении ВСУ, дипломатических победах на международной арене – рассказывает 24 Канал.

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В нескольких районах Москвы раздались взрывы. Местные СМИ сообщают об атаке беспилотников. Вероятно, "хлопок" посетил близ здания минобороны.Ночь была жаркой для оккупантов во временно захваченном ими Крыму. Сначала взрыв раздался в Севастополе. В то же время в Армянске прозвучали серии взрывов. Местные пропагандисты утверждали, что это работа ПВО. Очевидцы сообщают, что сначала слышали гранатометные или автоматные очереди. Взрывы произошли и в Старом Крыму, и в Феодосии. Кроме того, неспокойно было также и в Джанкое.

02:15 Иран представил новую версию пресловутого "мопеда". Союзник России создал новую версию беспилотника Shahed-149 Gaza. Провластные иранские СМИ утверждают, что этот беспилотник способен летать более 35 часов и может преодолеть 7000 километров для достижения цели.

Этой ночью враг в очередной раз атаковал Сумщину с беспилотниками. Воздушная опасность продолжалась до 01:59, Силы ПВО сбивали враждебные цели в небе над областью.Министр обороны Алексей Резников верит, что уже к следующему лету нам удастся не только завершить войну, но и стать членом НАТО. По его словам, это произойдет на следующем саммите Альянса, который состоится в Вашингтоне и будет особенным – НАТО будет праздновать 75-летие основания.