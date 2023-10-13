Россияне несут потери возле Авдеевки: хронология 597 дня войны

Со дня полномасштабного вторжения России в Украину прошло 597 дней. Украина продолжает свою борьбу за свободу, ВСУ держат оборонную на Восточном направлении и ведут наступление.

О главных событиях дня, ситуации на фронте, дипломатических победах, военной помощи от партнеров и других новостях – читайте в материале 24 Канала.

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