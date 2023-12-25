Сбитие истребителей, Россия атаковала на Святвечер: хронология 670 дня войны

Украина во второй раз отмечает Рождество в состоянии полномасштабной войны. Силы обороны крепко держат оборону, отражая атаки врага и нанося россиянам потери.

О главных событиях страны, ситуации на фронте, международной арене на 25 декабря, 670 день полномасштабной войны – читайте в материале 24 Канала.

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