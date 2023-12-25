Сбитие истребителей, Россия атаковала на Святвечер: хронология 670 дня войны
Украина во второй раз отмечает Рождество в состоянии полномасштабной войны. Силы обороны крепко держат оборону, отражая атаки врага и нанося россиянам потери.
О главных событиях страны, ситуации на фронте, международной арене на 25 декабря, 670 день полномасштабной войны – читайте в материале 24 Канала.
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Обломки сбитых "Шахедов" повлекли за собой разрушение в Одессе и области. В частности, есть повреждения припортовой инфраструктуры в городе и нескольких помещений в Раздельнянском районе области. В Днепропетровской ОВА сообщили о сбитии 5 дронов-камикадзе: 2 "Шахеда" уничтожили в Синельниковском районе, еще столько же в Днепровском и 1 - в Павлоградском. Из-за падения обломков в Межирицкой общине Павлоградского района повреждено хозяйственное помещение, а в Николаевской общине Днепровского района произошел пожар на территории неработающего предприятия. Ее успешно ликвидировали спасатели. Россияне атаковали Украину в канун Рождества 31 ударным беспилотником типа "Шахед" и двумя ракетами. Воздушные силы сбили 28 вражеских дронов и обе ракеты. Вражеские дроны уничтожены в пределах: Одесской, Херсонской, Николаевской, Донецкой, Кировоградской и Хмельницкой областей. Российские войска вечером 24 декабря, на Святвечер, массированно атаковали дронами Юг Украины. Обломки сбитого беспилотника повредили припортовую инфраструктуру в Одессе. Сначала оккупанты выпустили ракеты Х-59 в направлении Кропивницкого и Х-31П – в направлении Черноморска на Одесчине. Подразделения противовоздушной обороны уничтожили обе ракеты. Силы ПВО сбили 22 ударных беспилотника типа "Шахед": В Институте изучения войны (ISW) сообщили, что российские силы незначительно продвинулись вблизи Авдеевки и продолжили позиционные боевые действия с украинскими силами. Геолокационные кадры показывают, что российские силы продвинулись к востоку от Степового (к северу от Авдеевки). Также, ISW констатирует, что российские войска недавно подтвердили продвижение в районе Кременной. Накануне вечером 24 декабря на Мариупольском направлении украинские военные из зенитного ракетного комплекса поразили российский истребитель-бомбардировщик Су-34. По состоянию на утро это подтвердили в Генштабе ВСУ. В Киеве на центральной Софиевской площади украинские пограничники исполнили хит Рождества "Щедрик". Военные спели "Щедрик": смотрите видео Около полуночи вражеские БПЛА двигались по направлению к Одессе с Черного моря. Уже в 00:46 воздушная тревога в Украине была отменена.
В Одесской области повреждена припортовая инфраструктура
Последствия атаки на Днепропетровщине
Генштаб обновил потери врага
Силы ПВО сбили 28 "Шахедов"
Работа украинской ПВО на Святвечер / Инфографика Воздушных сил
6,5 часа длилась дроновая атака Юга
ISW фиксирует продвижение россиян возле Авдеевки и Кременной
Украинские защитники все же сбили вражеский Су-30, - Генштаб
Пограничники в центре Киева исполнили "Щедрик"
На Днепропетровщине работала ПВО
Обломки сбитых "Шахедов" повлекли за собой разрушение в Одессе и области. В частности, есть повреждения припортовой инфраструктуры в городе и нескольких помещений в Раздельнянском районе области.
В Днепропетровской ОВА сообщили о сбитии 5 дронов-камикадзе: 2 "Шахеда" уничтожили в Синельниковском районе, еще столько же в Днепровском и 1 - в Павлоградском.
Из-за падения обломков в Межирицкой общине Павлоградского района повреждено хозяйственное помещение, а в Николаевской общине Днепровского района произошел пожар на территории неработающего предприятия. Ее успешно ликвидировали спасатели.
Россияне атаковали Украину в канун Рождества 31 ударным беспилотником типа "Шахед" и двумя ракетами. Воздушные силы сбили 28 вражеских дронов и обе ракеты.
Вражеские дроны уничтожены в пределах: Одесской, Херсонской, Николаевской, Донецкой, Кировоградской и Хмельницкой областей.
Российские войска вечером 24 декабря, на Святвечер, массированно атаковали дронами Юг Украины. Обломки сбитого беспилотника повредили припортовую инфраструктуру в Одессе.
Сначала оккупанты выпустили ракеты Х-59 в направлении Кропивницкого и Х-31П – в направлении Черноморска на Одесчине. Подразделения противовоздушной обороны уничтожили обе ракеты.
Силы ПВО сбили 22 ударных беспилотника типа "Шахед":
В Институте изучения войны (ISW) сообщили, что российские силы незначительно продвинулись вблизи Авдеевки и продолжили позиционные боевые действия с украинскими силами. Геолокационные кадры показывают, что российские силы продвинулись к востоку от Степового (к северу от Авдеевки).
Также, ISW констатирует, что российские войска недавно подтвердили продвижение в районе Кременной.
Накануне вечером 24 декабря на Мариупольском направлении украинские военные из зенитного ракетного комплекса поразили российский истребитель-бомбардировщик Су-34.
По состоянию на утро это подтвердили в Генштабе ВСУ.
В Киеве на центральной Софиевской площади украинские пограничники исполнили хит Рождества "Щедрик".
Военные спели "Щедрик": смотрите видео
Около полуночи вражеские БПЛА двигались по направлению к Одессе с Черного моря. Уже в 00:46 воздушная тревога в Украине была отменена.