Враг снова атаковал "Шахедами", дроны в России и Крыму: хронология 706 дня войны

30 января 2024, 06:20
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Оккупанты держат свои войска в Украине, однако наши военные работают над тем, чтобы врагов стало меньше, как и их техники. Наши военные сильно стоят за каждый украинский населенный пункт.

Какая ситуация на фронте, что происходит в тылу, какие страны помогают Украине побеждать Россию – читайте в тексте 24 Канала.

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00:41, 30 января

"Шахеды" в Киевской области

Россия запустила по Украине дроны-камикадзе типа "Шахед". Они долетели до Киевской области и там работали силы ПВО.

00:02, 30 января

Взрывы в Кривом Роге

Россия запустила по Украине дроны-камикадзе типа "Шахед". Оккупанты направили их по разным регионам. Взрывы в Кривом Роге звучали еще ориентировочно в 23:08 29 января.

Автор: Діана Квасневська