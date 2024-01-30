Враг снова атаковал "Шахедами", дроны в России и Крыму: хронология 706 дня войны
Оккупанты держат свои войска в Украине, однако наши военные работают над тем, чтобы врагов стало меньше, как и их техники. Наши военные сильно стоят за каждый украинский населенный пункт.
Какая ситуация на фронте, что происходит в тылу, какие страны помогают Украине побеждать Россию – читайте в тексте 24 Канала.
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Россия запустила по Украине дроны-камикадзе типа "Шахед". Они долетели до Киевской области и там работали силы ПВО. Россия запустила по Украине дроны-камикадзе типа "Шахед". Оккупанты направили их по разным регионам. Взрывы в Кривом Роге звучали еще ориентировочно в 23:08 29 января.
"Шахеды" в Киевской области
Взрывы в Кривом Роге
Россия запустила по Украине дроны-камикадзе типа "Шахед". Они долетели до Киевской области и там работали силы ПВО.
Россия запустила по Украине дроны-камикадзе типа "Шахед". Оккупанты направили их по разным регионам. Взрывы в Кривом Роге звучали еще ориентировочно в 23:08 29 января.