"Хлопок" в России, Пентагон призвал принять помощь Украине: хронология 743 дня войны

Россия продолжает держать свои войска в Украине. Кое-где оккупанты пытаются наступать, однако ВСУ сдерживают врага.

Какая ситуация на поле боя, в дипломатии, какие страны оказывают военную поддержку, где раздаются взрывы и цветет "хлопок" – читайте в тексте 24 Канала.

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