"Хлопок" в России, Пентагон призвал принять помощь Украине: хронология 743 дня войны
Россия продолжает держать свои войска в Украине. Кое-где оккупанты пытаются наступать, однако ВСУ сдерживают врага.
Какая ситуация на поле боя, в дипломатии, какие страны оказывают военную поддержку, где раздаются взрывы и цветет "хлопок" – читайте в тексте 24 Канала.
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Россия отчиталась, что над территорией Курской области якобы сбили дрон, еще 5 – над Брянской и два – над Тульской. Официально в России не сообщили ни о повреждениях, ни о пострадавших. Минобороны США призвало оказать помощь Украине. В Белом доме заявили, что имеют на это только 200 миллионов долларов. Эти деньги заложили на финансирование армии США. Ведь 60 миллиардов долларов еще не приняла Палата представителей. "Схемы" установили, что во временно оккупированном Крыму работают зарядные станции, которые изготовил харьковский завод Autoenterprise. Журналисты говорят, что на заводе знали, где будут устанавливать станции. Завод связывают с Александром Куницким, однако он убеждает, что не имеет к нему отношения.
Россию атаковали беспилотники
Пентагон призвал принять помощь Украине
В Крыму работают зарядные станции харьковского завода
Россия отчиталась, что над территорией Курской области якобы сбили дрон, еще 5 – над Брянской и два – над Тульской.
Официально в России не сообщили ни о повреждениях, ни о пострадавших.
Минобороны США призвало оказать помощь Украине. В Белом доме заявили, что имеют на это только 200 миллионов долларов. Эти деньги заложили на финансирование армии США.
Ведь 60 миллиардов долларов еще не приняла Палата представителей.
"Схемы" установили, что во временно оккупированном Крыму работают зарядные станции, которые изготовил харьковский завод Autoenterprise. Журналисты говорят, что на заводе знали, где будут устанавливать станции.
Завод связывают с Александром Куницким, однако он убеждает, что не имеет к нему отношения.