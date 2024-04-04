Оккупанты ударили по Харькову "Шахедами": хронология 771 дня войны

07:32, 04 апреля

После ударов по Харькову погибли 4 человека. Позже в Харьковской областной прокуратуре подтвердили смерть 3 спасателей, а также женщины.

По состоянию на 4:00 в Харькове известно о по меньшей мере 10 человек, пострадавших в результате российской атаки. 49-летний мужчина находится в тяжелом состоянии, другие пациенты – в среднем и легком.

Пострадала, в частности, медсестра Областного центра экстренной медицинской помощи. Женщина в составе бригады приехала на вызов и была ранена во время повторного удара. Все пострадавшие получают медицинскую помощь, подчеркнули в ОВА.

Также среди раненых есть спасатель и работник полиции, отметил Александр Фильчаков из Харьковской областной прокуратуры.