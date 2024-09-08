Россия атаковала из авиации Сумы, Украина использует "дроны-драконы": хронология 928 дня войны

8 сентября 2024, 06:21
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Автор: Диана Квасневская

Россия продолжает вести войну против Украины, однако ВСУ сдерживают нашествие врага. Так, военные сообщили, что ВСУ остановили продвижение россиян на Купянском направлении.

Какие новости с фронта, тыла, что происходит в дипломатии – читайте в тексте 24 Канала.

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05:15, 08 сентября

Россия атаковала Сумы из авиации: есть погибшие

Российские оккупанты нанесли по Сумам авиаудар. Враг повредил частные дома и машины.

Два человека погибло, еще четыре человека ранены, в том числе двое детей,
– заявили в ОВА.

Там добавили, что службы ликвидируют последствия атаки россиян.

03:17, 08 сентября

Российский БпЛА пересекли границу с Румынией

Российский дрон пересек границу и залетел на территорию Румынии.

Ориентировочно в 02:49 8 сентября Воздушные силы Украины сообщили о группе ударных БпЛА на территории Румынии, а в 02:59 – подтвердили присутствие дрона в районе Сабангии.

В телеграм-канале "Николаевский Ванёк" сообщили, что Румыния подняла в небо авиацию, чтобы сбивать ударные БпЛА над своей территорией.

00:55, 08 сентября

Россия ударила по гостинице в Николаевке в Донецкой области

Российские оккупанты ударили по гостинице "Заря" в городе Николаевка Донецкой области вечером 7 сентября.

Спасатели разбирали завалы и искали там двух человек.

По предварительным данным, оккупанты ударили по городу тремя авиабомбами,
– заявил заместитель начальника Николаевской МВА Владимир Проскунин.

00:32, 08 сентября

Украинцы начали применять на фронте "дроны-драконы", – CNN

Иностранное издание написало, что украинские военные на фронте используют "дроны-драконы", которые сбрасывают расплавленный металл на позиции российских оккупантов.

Известно, что эти дроны применяют термит, который горит при температуре до 2200 градусов по Цельсию, и создает эффект огнедышащего дракона.

"Дроны драконы" атакуют позиции россиян: смотрите видео