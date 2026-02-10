Россияне имеют ряд продвижений: карта фронта ISW

Россия 8 и 9 февраля предпринимала попытки наступления почти на всех направлениях фронта. К сожалению, враг имеет не одно проскакивание.

Изменения на фронте российско-украинской войны проанализировали в Институте изучения войны (ISW) Смотрите также Страшная цена войны: NYT объяснило, почему смерть становится привычкой и сравнило потери Украины и России Как изменилась линия фронта в Украине? Российские подразделения за последнее время продвинулись на севере Сумской области . Геолокационные видео, обнародованные 8 февраля, свидетельствуют, что войска России продвинулись на север от населенного пункта Покровка, который расположен к юго-востоку от города Сумы.

9 февраля российские войска продолжали наступательные действия на севере Харьковской области , однако подтвержденных изменений линии фронта на этом направлении нет.

В то же время обе стороны недавно демонстрировали активность в районе Великого Бурлука .

На Купянском направлении российские силы осуществили механизированный штурм и, по геолокационным видео от 9 февраля, аналитики делают выводы о захвате Петропавловки, Степной Новоселовки и продвижении в районе Подолов. В то же время 10-й армейский корпус ВСУ сообщил, что штурм был отбит, а украинские военные уничтожили 2 многоцелевые бронированные боевые машины (МТЛБ), 11 вездеходов (КВД) и два багги, а также ликвидировали 21 российского военного, в том числе 17 погибли в бою.

8 и 9 февраля российские войска продолжали наступательные операции к северу от Боровой вблизи Новоплатоновки, северо-восточнее Боровой в районе Новой Кругляковки, а также на юго-восток – вблизи Шиковки и Дружелюбовки, однако без продвижения.

Российские силы также недавно имели локальные продвижения в направлении Славянска .

Незначительные тактические изменения зафиксированы и в районе Константиновка-Дружковка .

9 февраля российские войска продолжали наступательные действия в тактическом районе Доброполья , однако подтвержденных продвижений не зафиксировано.

В тот же день российские подразделения вели наступательные операции и на Покровском направлении , но без изменений линии фронта.

8 и 9 февраля российские войска атаковали вблизи Новопавловки , к северо-востоку от нее в районе Муравки и на юг – вблизи Филиала и Дачного, однако без результативного продвижения.

В те же дни российские силы действовали к северо-востоку от Александровки в районах Ивановки, Новохацкого и Андреевки-Клевцового, а также на восток – вблизи Александрограда, но линия фронта осталась без изменений.

Украинские войска, по имеющимся данным, удерживали позиции или имели ограниченные успехи на направлении Гуляйполя .

8 и 9 февраля российские войска продолжали наступательные действия в западной части Запорожской области , однако без подтвержденных продвижений.

, однако без подтвержденных продвижений. На Херсонском направлении 9 февраля ни российские, ни украинские источники не сообщали о наземных атаках. Карты фронта от ISW Как рассказал 24 Каналу руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, особые трудности для врага заметны в Запорожской области. Россия перебрасывает туда большие силы Росгвардии, чтобы предотвратить дезертирство. Россияне стреляют по собственным военным. Какие еще изменения фиксируют на фронте? В группировке войск "Восток" отметили, что Силы обороны продолжают контролировать северную часть Покровска. Все перемещения врага своевременно выявляются, наносится огневое поражение по противнику.

Украинские подразделения контролируют северную часть Мирнограда. Там враг усиливает давление.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что системные удары по вражеским аэродромам и другим объектам, которые обеспечивают боевую работу российской авиации, привели к сокращению применения КАБов примерно на 5%.