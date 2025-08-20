О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 20 августа, рассказывает 24 Канал.

Что произошло за 20 августа?

02:30, 20 августа

Трамп заявил, что Зеленский и Путин в процессе организации встречи

Дональд Трамп сказал, что президент Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин "находятся в процессе организации двусторонней встречи".

По словам Трампа, встреча Зеленского и Путина является необходимой после того, как он встретился с ними обоими отдельно.

01:50, 20 августа

Россияне массированно атаковали одну из общин Сумщины

Начальник ОВА Олег Григоров рассказал, что вражеские ударные беспилотники атаковали частный сектор в Ахтырской громаде. На местах попаданий – пожары.

Предварительно – погибших нет. Есть пострадавшие, люди обращаются за медицинской помощью,
– отметил чиновник.

00:50, 20 августа

В Венгрии говорят, что возобновили поставки российской нефти через "Дружбу"

Венгерская нефтегазовая компания MOL сообщила, что российская нефть снова поступает в страну через нефтепровод "Дружба". Представители фирмы добавили, что хотя транспортировка действительно временно прекратилось, никаких перебоев в производстве топлива во время временной остановки не было.