Трамп заявил, что Зеленский и Путин в процессе организации встречи
Россияне массированно атаковали одну из общин Сумщины
В Венгрии говорят, что возобновили поставки российской нефти через "Дружбу"
Дональд Трамп сказал, что президент Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин "находятся в процессе организации двусторонней встречи".
По словам Трампа, встреча Зеленского и Путина является необходимой после того, как он встретился с ними обоими отдельно.
Начальник ОВА Олег Григоров рассказал, что вражеские ударные беспилотники атаковали частный сектор в Ахтырской громаде. На местах попаданий – пожары.
Предварительно – погибших нет. Есть пострадавшие, люди обращаются за медицинской помощью,
Венгерская нефтегазовая компания MOL сообщила, что российская нефть снова поступает в страну через нефтепровод "Дружба". Представители фирмы добавили, что хотя транспортировка действительно временно прекратилось, никаких перебоев в производстве топлива во время временной остановки не было.