Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 20 серпня, розповідає 24 Канал.
Що відбулося за 20 серпня?
Дональд Трамп сказав, що президент Володимир Зеленський та російський диктатор Володимир Путін "перебувають в процесі організації двосторонньої зустрічі". За словами Трампа, зустріч Зеленського та Путіна є необхідною після того, як він зустрівся з ними обома окремо. Начальник ОВА Олег Григоров розповів, що ворожі ударні безпілотники атакували приватний сектор в Охтирській громаді. На місцях влучань – пожежі. Попередньо – загиблих немає. Є постраждалі, люди звертаються по медичну допомогу, Угорська нафтогазова компанія MOL повідомила, що російська нафта знову надходить до країни через нафтопровід "Дружба". Представники фірми додали, що хоча транспортування справді тимчасово припинилося, жодних перебоїв у виробництві палива під час тимчасової зупинки не було.
Трамп заявив, що Зеленський і Путін у процесі організації зустрічі
Росіяни масовано атакували одну з громад Сумщини
В Угорщині кажуть, що відновили постачання російської нафти через "Дружбу"
