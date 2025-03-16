Атака "Шахедами", вражеский дрон попал в многоэтажку в Чернигове: хронология 1117 дня войны
Уже 1117 сутки полномасштабной войны ВСУ дают мощный отпор захватчикам. Так, Силы обороны продолжают давать отпор по всей линии фронта, а силы ПВО отражают атаки вражеских сил с воздуха.
О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 16 марта, сообщает 24 Канал.
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По состоянию на 06:00: Поздно вечером 15 марта было зафиксировано попадание "Шахедов" в двух районах Чернигова. Один шахед попал в пятиэтажку, другой повредил два частных дома. В Киевской области было зафиксировано движение вражеских БпЛА. В регионе работали силы ПВО.
По состоянию на 06:00:
Поздно вечером 15 марта было зафиксировано попадание "Шахедов" в двух районах Чернигова.
Один шахед попал в пятиэтажку, другой повредил два частных дома.
В Киевской области было зафиксировано движение вражеских БпЛА. В регионе работали силы ПВО.