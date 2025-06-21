Ночная атака "Шахедами", продвижение врага на фронте: хронология 1214 дня войны
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1214 день. Страна-агрессор не оставляет попыток захватить украинские территории и осуществлять террор гражданского населения нашей страны. Силы обороны продолжают давать отпор противнику по всей линии фронта, а силы ПВО отражают атаки вражеских сил с воздуха.
О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 21 июня, сообщает 24 Канал.
Смотрите также Враг продвигается на Харьковщине и Запорожье, а еще – возле Торецка: обзор фронта и карты от ISW
В Кременчуге серия мощных взрывов. Россия могла ударить "Кинжалами" и "Калибрами". Российская армия достигла успеха на Купянском, Гуляйпольском, Северском и Торецком направлениях. На Торецком направлении зафиксировано продвижение россиян к северу от Торецка и в Яблоновке, а на Гуляйпольском направлении враг продвинулся в центральной части Малиновки, говорится в отчете ISW. На Запорожье снова раздались взрывы. Область атаковали "Шахеды". Вечером 20 июня в Курской области объявили воздушную тревогу. Незадолго до полуночи Льгов всколыхнули громкие взрывы. Россияне жаловались на атаку беспилотников. В Одессе прогремела серия мощных взрывов. "Шахеды" массированно атаковали город. Взрывы в Кременчуге, что на Полтавщине, прозвучали около 0:32. Мониторы в 0:46 сообщили о значительной группе российских беспилотников, направляющихся курсом на Кременчуг. В 23:45 20 июня Воздушные силы написали, что в направлении Днепра движутся вражеские БПЛА с юго-востока. После полуночи 21 июня громко было в Днепре. Взрывы прогремели в пригороде.
Курскую область атаковали "неизвестные" беспилотники"
В Кременчуге серия мощных взрывов. Россия могла ударить "Кинжалами" и "Калибрами".
Российская армия достигла успеха на Купянском, Гуляйпольском, Северском и Торецком направлениях.
На Торецком направлении зафиксировано продвижение россиян к северу от Торецка и в Яблоновке, а на Гуляйпольском направлении враг продвинулся в центральной части Малиновки, говорится в отчете ISW.
На Запорожье снова раздались взрывы. Область атаковали "Шахеды".
Вечером 20 июня в Курской области объявили воздушную тревогу. Незадолго до полуночи Льгов всколыхнули громкие взрывы. Россияне жаловались на атаку беспилотников.
В Одессе прогремела серия мощных взрывов. "Шахеды" массированно атаковали город.
Взрывы в Кременчуге, что на Полтавщине, прозвучали около 0:32. Мониторы в 0:46 сообщили о значительной группе российских беспилотников, направляющихся курсом на Кременчуг.
В 23:45 20 июня Воздушные силы написали, что в направлении Днепра движутся вражеские БПЛА с юго-востока. После полуночи 21 июня громко было в Днепре. Взрывы прогремели в пригороде.