Ночная атака "Шахедами", продвижение врага на фронте: хронология 1214 дня войны

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1214 день. Страна-агрессор не оставляет попыток захватить украинские территории и осуществлять террор гражданского населения нашей страны. Силы обороны продолжают давать отпор противнику по всей линии фронта, а силы ПВО отражают атаки вражеских сил с воздуха.

О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 21 июня, сообщает 24 Канал.

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