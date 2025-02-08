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24 Канал Новости Украины Враг атаковал "Шахедами", в России раздавались взрывы: хронология 1081 дня войны
8 февраля, 06:34
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Враг атаковал "Шахедами", в России раздавались взрывы: хронология 1081 дня войны

Ирина Марцияш

Уже 1081 сутки полномасштабной войны наши защитники дают мощный отпор российским захватчикам. Так, Силы обороны продолжают давать отпор по всей линии фронта, а силы противовоздушной обороны отражают атаки вражеских сил с воздуха.

О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 8 февраля, сообщает 24 Канал.

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06:30, 08 февраля

Дроны, вероятно, атаковали нефтеперекачивающую станцию в Ростовской области

БпЛА атаковали поселок Чертково Ростовской области. Вероятно, целью дронов была нефтеперекачивающая станция, которая расположена в 8 километрах от населенного пункта.

В то же время местные жители заявили, что пока якобы информация о пожарах, разрушениях и пострадавших не поступала.

02:59, 08 февраля

Обновленная карта DeepState

Как сообщили аналитики Deep State, Силы обороны Украины имели успех на Курщине. В частности, ВСУ продвинулись возле Черкасской Конопельки.

Враг продвинулся возле Ямполовки, Ступочок, в Торецке и Андреевке.

00:31, 08 февраля

Зеленский объяснил предложение США относительно редкоземельных металлов

Украина не предлагает "отдавать" свои редкоземельные ресурсы США. Вместо этого наше государство предлагает оформить взаимовыгодное партнерство с США для совместной разработки по добыче.

Об этом заявил Зеленский в интервью Reuters.

00:16, 08 февраля

В Сумах ночью 8 февраля прогремел взрыв. Перед этим Воздушные силы предупреждали об опасности ударных БпЛА.

00:03, 08 февраля

Россия атаковала Киев дронами-камикадзе в ночь на 8 февраля.

В 00:01 в Киеве снова прогремели взрывы. В КГВА сообщили, что в столице работает ПВО.
Около 00:46 в Киеве снова раздались взрывы. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что силы ПВО отражают вражескую атаку.


 