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24 Канал Новости Украины Атака дронами після "перемирʼя": хронологія 1173 дня війни
11 мая, 06:22
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Атака дронами после "перемирия", враг продвинулся на фронте: хронология 1173 дня войны

Ирина Марцияш

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1173 день. Страна-агрессор не оставляет попыток захватить украинские территории и осуществлять террор гражданского населения нашей страны. Силы обороны продолжают давать отпор по всей линии фронта.

О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 11 мая, сообщает 24 Канал.

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05:58, 11 мая

В Киеве слышны взрывы.

05:04, 11 мая

Продолжается атака "Шахедов". В Киевской области работает ПВО.

02:40, 11 мая

Мониторинговые каналы писали о возможных пусках "Шахедов". В ПС подтвердили пуски "Шахедов".

02:11, 11 мая

Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры уже 15 мая

Среди ночи 11 мая Владимир Путин решил выступить с заявлением "по итогам празднования" так называемого "Дня Победы".

Путин заявил, что предлагает Украине "без предварительных условий" возобновить прямые переговоры. И даже назвал место и дату – 15 мая в Стамбуле, Турция.

При этом Путин сказал: "Не исключено, что во время переговоров удастся договориться о новом перемирии". И что теперь "мяч на стороне Украины".

00:23, 11 мая

Deep State указали, где продвинулись россияне

Враг продвинулся возле Макеевки, Александрополя и Розлива.
 