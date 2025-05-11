Атака дронами после "перемирия", враг продвинулся на фронте: хронология 1173 дня войны

02:11, 11 мая

Среди ночи 11 мая Владимир Путин решил выступить с заявлением "по итогам празднования" так называемого "Дня Победы".

Путин заявил, что предлагает Украине "без предварительных условий" возобновить прямые переговоры. И даже назвал место и дату – 15 мая в Стамбуле, Турция.

При этом Путин сказал: "Не исключено, что во время переговоров удастся договориться о новом перемирии". И что теперь "мяч на стороне Украины".