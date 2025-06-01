Атака "Шахедами" и ракетами, продвижение врага на фронте: хронология 1194 дня войны

Украина храбро противостоит полномасштабной агрессии России уже 1194 дня. Кремль и его войско не оставляет попыток захватить наши территории и терроризируют население Украины. В то же время Силы обороны дают мощный отпор оккупационной армии.

О ситуации на фронте, последствия атак вражеских сил, главные события этих суток – сообщает 24 Канал.

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