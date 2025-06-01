Атака "Шахедами" и ракетами, продвижение врага на фронте: хронология 1194 дня войны
Украина храбро противостоит полномасштабной агрессии России уже 1194 дня. Кремль и его войско не оставляет попыток захватить наши территории и терроризируют население Украины. В то же время Силы обороны дают мощный отпор оккупационной армии.
О ситуации на фронте, последствия атак вражеских сил, главные события этих суток – сообщает 24 Канал.
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По словам главы Запорожской ОВА Ивана Федорова стало известно, что враг атаковал объект критической инфраструктуры в Запорожье – частично разрушено админздание, есть возгорание на территории. Предварительно, один человек пострадал. Враг атаковал Запорожье по меньшей мере семью "Шахедами". Около 4 утра в воздушное пространство Украины неожиданно залетели крылатые ракеты. Несколько крылатых ракет долетели до Житомирской области, где и исчезли с радаров. Россияне продвинулись на четырех направлениях, Силы обороны – на трех, говорится в обзоре ISW. Deep State написали, что россияне оккупировали Владимировку – село на Сумщине. В Харькове, Днепре, в Одесской области раздаются взрывы. В воздушном пространстве Киевщины зафиксировано БПЛА. Силы ПВО работают по целям.
В Запорожье пострадал объект критической инфраструктуры
Российская армия запускала крылатые ракеты
По словам главы Запорожской ОВА Ивана Федорова стало известно, что враг атаковал объект критической инфраструктуры в Запорожье – частично разрушено админздание, есть возгорание на территории. Предварительно, один человек пострадал. Враг атаковал Запорожье по меньшей мере семью "Шахедами".
Около 4 утра в воздушное пространство Украины неожиданно залетели крылатые ракеты. Несколько крылатых ракет долетели до Житомирской области, где и исчезли с радаров.
Россияне продвинулись на четырех направлениях, Силы обороны – на трех, говорится в обзоре ISW.
Deep State написали, что россияне оккупировали Владимировку – село на Сумщине.
В Харькове, Днепре, в Одесской области раздаются взрывы.
В воздушном пространстве Киевщины зафиксировано БПЛА. Силы ПВО работают по целям.