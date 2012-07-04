Вражеская атака по Киеву, взрывы в регионах России: хронология 1227 дня войны

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1227 день. Страна-агрессор не оставляет попыток захватить украинские территории и осуществлять террор гражданского населения нашей страны. Силы обороны продолжают давать отпор по всей линии фронта.

О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 4 июля, сообщает 24 Канал.

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