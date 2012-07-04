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24 Канал Новости Украины Вражеская атака по Киеву, взрывы в регионах России: хронология 1227 дня войны
4 июля, 07:48
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Вражеская атака по Киеву, взрывы в регионах России: хронология 1227 дня войны

Ирина Марцияш

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1227 день. Страна-агрессор не оставляет попыток захватить украинские территории и осуществлять террор гражданского населения нашей страны. Силы обороны продолжают давать отпор по всей линии фронта.

О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 4 июля, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Оккупанты продвинулись на 3 направлениях, Силы обороны – также: подробный анализ боев за сутки от ISW

 

 

07:41, 04 июля

Потери врага по состоянию на 4 июля

  • личного состава – около 1 024 210 (+1120);
  • танков – 10 988 (+2);
  • боевых бронированных машин – 22 946 (+10);
  • артиллерийских систем – 29 865 (+50);
  • РСЗО – 1428 (+1);
  • средств ПВО – 1191;
  • самолетов – 420;
  • вертолетов – 340;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 43 303 (+205);
  • крылатых ракет – 3436;
  • кораблей/катеров – 28;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 53 999 (+112);
  • специальной техники – 3925 (+3).
07:00, 04 июля

Россияне жалуются на атаку дронов в нескольких регионах

Во Владимирской области России прогремело два громких взрыва. В регионе фиксируют проблемы с электроэнергией.

В Ростовской области, вероятно, был атакован азовский оптико-механический завод. Местные сообщают о прилетах по заводу, и в целом они насчитали более 20 БпЛА.


 

06:51, 04 июля

Атака дронов на Подмосковье

Российские паблики пишут, что по меньшей мере 5 дронов атаковали подмосковный Сергиев Посад. Согласно словам очевидцев, беспилотники якобы летели в сторону местного завода по обработке металла.

06:47, 04 июля

Возросло количество пострадавших во время атаки на Киев

В столице известно о 19 пострадавших. В больницы госпитализировали 14 из них, а 5 получили помощь врачей на месте.


 

05:47, 04 июля

В результате вражеского обстрела Киева зафиксировано повреждение железнодорожной инфраструктуры в черте города, сообщает Укрзализныця.

05:20, 04 июля

Оккупанты продвинулись на 3 направлениях, Силы обороны также: анализ боев от ISW

Оккупанты продвинулись возле Купянска, Торецка и в западной части Запорожской области.

ВСУ продвинулись вблизи Боровой, Северска и также на западе Запорожской области.

02:35, 04 июля

Киев ночью 4 июля россияне атакуют "Шахедами". Но, кроме дронов, по столице запускали "Кинжалы", а затем баллистику.

Местные телеграмм-каналы сообщают о ряде мощных взрывов.

02:16, 04 июля

Враг оккупировал Меловое, Строевку, а также продвинулся у Тополей, Федоровки и в Поддубном, пишут аналитики Deep State.

01:31, 04 июля

В Павлограде прогремели взрывы в результате атаки российских "Шахедов".

01:25, 04 июля

В Киеве снова серия взрывов: враг атаковал разные районы, есть несколько пожаров в городе.

В Киеве, предварительно, есть несколько пожаров в Соломенском районе. Все локации - жилые дома.

Уже в 2:32 Воздушные силы сообщили о движении баллистики на Киев и области. В столице прогремели мощные взрывы.

01:06, 04 июля

Взрывы прогремели на Полтавщине

В Полтавском городском совете написали, что работают оборонцы неба.

 