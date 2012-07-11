Атака "Шахедами" по Украине, взрывы в ряде регионов России: хронология 1234 дня войны

07:01, 11 июля

В ночь на 11 июля беспилотники массово атаковали Тулу и область. Первые взрывы здесь прозвучали около 02:40 в Узловском и Ленинском районах, Алексине.

По информации от местных жителей, в Туле атака пришлась на Пролетарский район. Там расположены 3 крупнейших предприятия оборонной промышленности России.

Дроны нанесли удар по Подмосковью, в частности городу Дубна, где расположено предприятие по разработке беспилотников "Кронштадт".

Кроме того, сообщается о большом количестве дронов и взрывов в Тверской области. Также под ударом была Липецкая область.