Атака "Шахедами" по Украине, взрывы в ряде регионов России: хронология 1234 дня войны
Страна-агрессор Россия 11 июля в очередной раз атаковала дронами территорию нашей страны. Наши защитники дают противнику отпор по всей линии фронта, а силы ПВО отражают атаки с воздуха.
О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 11 июля, сообщает 24 Канал.
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В ночь на 11 июля беспилотники массово атаковали Тулу и область. Первые взрывы здесь прозвучали около 02:40 в Узловском и Ленинском районах, Алексине. По информации от местных жителей, в Туле атака пришлась на Пролетарский район. Там расположены 3 крупнейших предприятия оборонной промышленности России. Дроны нанесли удар по Подмосковью, в частности городу Дубна, где расположено предприятие по разработке беспилотников "Кронштадт". Кроме того, сообщается о большом количестве дронов и взрывов в Тверской области. Также под ударом была Липецкая область. Сегодня в 05:35 враг нанес удар, предварительно БпЛА типа "Шахед", по Салтовскому району города, сообщил глава ОВА Синегубов. Зафиксировано попадание в трехэтажное здание и во двор. Повреждено здание, загорелись конструктивные элементы – площадь пожара около 20 квадратных метров. Впоследствии стало известно о пострадавшем 64-летнем мужчине в результате атаки на Салтовский район города Харьков. Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что город атаковали ударные беспилотники. Впоследствии мэр добавил, что враг ударил по центру Харькова – в район жилой застройки. Предварительно, есть пострадавшие. В центре Харькова пострадал работающий медицинское учреждение, там вылетели стекла, но еще обследуют здание. Через несколько минут после 5 утра из сообщений местных СМИ стало известно, что в Сумах слышали взрывы. Впоследствии стало известно, что враг нанес несколько ударов БпЛА по территории Сумской общины. Последствия выясняют, сообщили в ОВА. Подробностей о возможных последствиях атаки сначала не было, но после отбоя тревоги в 03:17 Николаевская областная военная администрация сообщила, что в окрестностях Николаева возник пожар. Власти Чугуева сообщили о последствиях атаки. В центральной части города разрушены 2 частных домовладения, существенно повреждены дома вокруг. Также получило значительные повреждения здание Чугуевской центральной больницы. Есть 3 пострадавших. В другом микрорайоне есть повреждения частных домовладений, без пострадавших.
Дроны атаковали ряд российских регионов
Утренний удар по Харькову – попадание дрона в жилую застройку
Взрывы в Харькове – город атаковали ударные БпЛА
В Сумах прогремели взрывы
В Николаеве прогремели взрывы
Враг массированно атаковал Чугуевскую громаду
В ночь на 11 июля беспилотники массово атаковали Тулу и область. Первые взрывы здесь прозвучали около 02:40 в Узловском и Ленинском районах, Алексине.
По информации от местных жителей, в Туле атака пришлась на Пролетарский район. Там расположены 3 крупнейших предприятия оборонной промышленности России.
Дроны нанесли удар по Подмосковью, в частности городу Дубна, где расположено предприятие по разработке беспилотников "Кронштадт".
Кроме того, сообщается о большом количестве дронов и взрывов в Тверской области. Также под ударом была Липецкая область.
Сегодня в 05:35 враг нанес удар, предварительно БпЛА типа "Шахед", по Салтовскому району города, сообщил глава ОВА Синегубов.
Зафиксировано попадание в трехэтажное здание и во двор.
Повреждено здание, загорелись конструктивные элементы – площадь пожара около 20 квадратных метров.
Впоследствии стало известно о пострадавшем 64-летнем мужчине в результате атаки на Салтовский район города Харьков.
Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что город атаковали ударные беспилотники.
Впоследствии мэр добавил, что враг ударил по центру Харькова – в район жилой застройки. Предварительно, есть пострадавшие.
В центре Харькова пострадал работающий медицинское учреждение, там вылетели стекла, но еще обследуют здание.
Через несколько минут после 5 утра из сообщений местных СМИ стало известно, что в Сумах слышали взрывы.
Впоследствии стало известно, что враг нанес несколько ударов БпЛА по территории Сумской общины. Последствия выясняют, сообщили в ОВА.
Подробностей о возможных последствиях атаки сначала не было, но после отбоя тревоги в 03:17 Николаевская областная военная администрация сообщила, что в окрестностях Николаева возник пожар.
Власти Чугуева сообщили о последствиях атаки. В центральной части города разрушены 2 частных домовладения, существенно повреждены дома вокруг.
Также получило значительные повреждения здание Чугуевской центральной больницы. Есть 3 пострадавших. В другом микрорайоне есть повреждения частных домовладений, без пострадавших.