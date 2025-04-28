Использование дронов расширяет серые зоны и зоны боев на передовой, – ISW

Активное использование беспилотников на фронте привело к существенному расширению серых зон. В некоторых районах их глубина выросла до 5 – 7 километров.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет ISW.

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Как использование дронов влияет на фронт

В 2024 году глубина спорных серых зон на фронте составляла от 500 метров до двух километров в глубину, однако из-за интенсивного применения беспилотников в некоторых районах они расширились до 5 – 7 километров.

Непрерывные технологические инновации и адаптация на поле боя все больше превращают характер современной обычной войны в Украине на войну, которая прежде всего включает "дальний дистанционный бой",

– говорится в отчете.

По словам украинских военных, российские войска совершенствуют свои беспилотные системы и перенимают украинские тактики, в частности используют дроны для перехвата вражеских аппаратов и дистанционного минирования.

В то же время украинские силы эффективно применяют беспилотники для обороны важных участков фронта, что позволяет уменьшить потребность в людях и технике.

Аналитики отмечают, что обе стороны все активнее используют волоконно-оптические БПЛА для ударов по позициям противника, а также успешно применяют FPV-дроны для перехвата крупных разведывательных аппаратов.