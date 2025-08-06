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24 Канал Новости Украины Мечтают о захвате не менее 4 областей, – Буданов о ключевых целях России
6 августа, 09:52
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Мечтают о захвате не менее 4 областей, – Буданов о ключевых целях России

Сергей Попович
Основные тезисы
  • Цели России в войне остаются неизменными: захват Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.
  • Кирилл Буданов призвал не поддаваться на информационную кампанию России и верить в Силы обороны Украины.

По словам Кирилла Буданова, цели россиян в войне не изменились. Территориальные аппетиты Москвы остаются на том же уровне, что и раньше.

Прежде всего Кремль стремится завладеть всей территорией Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника ГУР Минобороны Кирилла Буданова в эфире телемарафона.

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Какие цели имеет сейчас Россия?

Начальник ГУР Кирилл Буданов отметил, что цели россиян фактически остаются неизменными.

Россия желает захватить Донецкую и Луганскую области. Москва намерена завладеть также Запорожской и Херсонской областями, распространить свое влияние.

Буданов призвал не помогать информационной кампании врага намеренно или ненамеренно. Это предполагает спокойствие и веру в Силы обороны, нераспространение кремлевских тезисов о прорыве фронта или иное ухудшение ситуации в будущем.

Вообще не воспринимайте все, что идет от нашего противника, 
– заявил Буданов.

Цель россиян, по словам военного, диаметрально противоположная украинской. Обе стороны воюют за достижение своих целей.