Мечтают о захвате не менее 4 областей, – Буданов о ключевых целях России
- Цели России в войне остаются неизменными: захват Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.
- Кирилл Буданов призвал не поддаваться на информационную кампанию России и верить в Силы обороны Украины.
По словам Кирилла Буданова, цели россиян в войне не изменились. Территориальные аппетиты Москвы остаются на том же уровне, что и раньше.
Прежде всего Кремль стремится завладеть всей территорией Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника ГУР Минобороны Кирилла Буданова в эфире телемарафона.
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Какие цели имеет сейчас Россия?
Начальник ГУР Кирилл Буданов отметил, что цели россиян фактически остаются неизменными.
Россия желает захватить Донецкую и Луганскую области. Москва намерена завладеть также Запорожской и Херсонской областями, распространить свое влияние.
Буданов призвал не помогать информационной кампании врага намеренно или ненамеренно. Это предполагает спокойствие и веру в Силы обороны, нераспространение кремлевских тезисов о прорыве фронта или иное ухудшение ситуации в будущем.
Вообще не воспринимайте все, что идет от нашего противника,
– заявил Буданов.
Цель россиян, по словам военного, диаметрально противоположная украинской. Обе стороны воюют за достижение своих целей.