россияне готовятся, – военный эксперт предположил, будет ли новое большое наступление на Юге
Накануне в Офисе Президента сообщали, что россияне получили приказ готовиться к наступлению на Севере до 5 – 6 августа. оккупанты усиливаются на этом направлении.
Войска захватчика уже перебросили на север Херсонщины дополнительные подразделения. Об этом в эфире 24 каналу сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
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Какие планы у россиян
Туда также бросили то, что еще осталось из артиллерии, чтобы хоть как-то противодействовать украинским войскам.
Видно, что россияне действительно готовятся обороняться,
– убежден Мусиенко.
Он считает, что расчет россиян состоит в следующем: они хотят отражать контрнаступательные действия украинских сил, насколько это возможно.
Захватчики также рассчитывают, если им повезет, по какому-то направлению тактически перейти к контрнаступлению и, возможно, добиться небольшого успеха.
Я в это мало верю. Не думаю, что это произойдет. У россиян достаточно серьезно нарушена логистика, несмотря на то, что они пытаются что-то перекидывать через Каховскую ГЭС или понтонные переправы. Однако этого недостаточно.
Хватит ли оккупантам сил
Поэтому главная их задача сейчас – обороняться и не дать наступать украинским силам. Потому, похоже, все ресурсы враг бросил именно на это. Вместе с тем, правильная тактика и стратегия ВСУ не позволит осуществиться планам россиян.
"Поэтому я не думаю, что россиянам хватит тех сил, которые они перекинули. Некоторые из подразделений еще вообще не доукомплектованы", – добавил Мусиенко.
Возможно ли наступление россиян на Юге
Военный эксперт считает, что сейчас у россиян нет потенциала и возможностей – как логистически, так и с обеспечением – для того, чтобы враждебные силы смогли осуществить успешное наступление на тот же Кривой Рог. Наши позиции очень мощные.
Враг боится продвижения в Херсонской области
- Чтобы предотвратить контрнаступление на Юге, враг создает ударную группу. С ее помощью должны помешать нашим военным двигаться вдоль административной границы между Херсонской и Днепропетровской областями. Об этом сообщают аналитики Института по изучению войны.
- Аналитики ссылаются также на сведения ОК "Юг". Там отметили, что ответная ударная группа создается для наступления на севере Херсонской области. Она и будет пытаться отражать контрнаступление украинских военных.
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