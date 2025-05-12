Они уже боятся, – офицер бригады "Рубеж" назвал самые большие проблемы россиян

Хотя российские оккупанты преобладают в количестве и средствах поражения, но вражеская армия также имеет серьезные проблемы. Российское командование об этом знает, впрочем не спешит что-то исправлять.

Оккупационная армия истощается, а страх врага становится все более заметным. Как рассказал 24 Каналу офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк, российские подразделения испытывают проблемы с логистикой.

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Для России дроны ценнее, чем бойцы

Украинские беспилотники нарушают вражескую логистику, также это имеет большое психологическое влияние. Из радиоперехватов удалось услышать, как один из командиров противника дал приказ своим военнослужащим сбивать абсолютно все дроны над его позициями.

Они просто банально боятся и не хотят разбираться, или это свои дроны, или чужие. Настолько им надоедают наши БПЛА. Так что, противник имеет очень много проблем,

– сказал офицер.

Это влияет на интенсивность боевых действий и состояние российской армии, но не так существенно. Несмотря на это, сами оккупанты часто жалуются на проблемы внутри войска. Например, говорят, что дроны важнее для их командования, чем жизнь людей. Поэтому пехоту не жалеют и отправляют на штурмы.

"Российская пехота – это не основной источник поражения наших позиций. Пехоту используют в некоторых случаях исключительно для того, чтобы наши позиции обнаружить. То есть когда малая вражеская группа подходит к позициям, то, скорее всего думает, что идет нас штурмовать, но это не так", – заметил Владимир Черняк.

Их командование понимает, что вражескую группу уничтожат еще в дороге, но дрон-разведчик сможет обнаружить, откуда мы открывали огонь и так найти украинские расчеты.

Действительно, бронетехнику, дроны оккупанты ценят значительно больше, чем жизнь военнослужащих. Это особенно заметно во время штурмов на мотоциклах. Конечно, враг мог использовать бронетехнику, чтобы прикрыть бойцов, но этого не делает. России безразлично на безопасность своего личного состава.

К слову, военный добавил, что российская армия не соблюдает перемирие. Против Украины используют все типа вооружения. Штурмовые действия пехоты несколько меньше, но они связаны не с переговорами, а с потребностью в ротации.