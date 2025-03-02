Волц сказал, что Зеленский может уйти в отставку, как Черчилль

Переговоры Владимира Зеленского и Дональда Трампа прошли достаточно напряженно и переросли в скандал. От критических заявлений не удержался и советник американского президента Майк Волц.

Он прокомментировал сравнение Владимира Зеленского с Уинстоном Черчиллем, передает 24 Канал со ссылкой на CNNSOTU. По словам Волца, сейчас миру нужен человек, который сможет остановить войну и достичь мира.

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Что сказал Волц о Зеленском

В США продолжают настаивать на том, что нужен лидер, который сможет справиться с россиянами и положить конец войне. Но также не исключают, что личные или политические мотивы Владимира Зеленского якобы не совпадают с желанием достичь мира. Волц назвал это реальной проблемой.

Черчилля также был уволен с должности в 1945 году. Он был человеком, но не перевел Англию на следующий этап. И непонятно, готов ли президент Зеленский, особенно после того, что мы увидели, перевести Украину к прекращению этой войны,

– сказал Волц.

На уточнение журналисты о том, хочет ли Трамп отставки Зеленского, советник повторил, что Соединенным Штатам нужен лидер, который сможет заключить соглашение и закончить со всем, что происходит.

К слову, президент США сказал, что условием для возобновления переговоров с Украиной является то, что Зеленский должен подтвердить, что хочет мира. Со своей стороны президент Украины отметил, что не сделал ничего плохого, а американская администрация должна понять позицию Украины.