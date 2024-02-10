Россияне атаковали "Шахедами", последствия попаданий в Харькове и Одессе: хронология 717 дня войны

В Украине начались 717 сутки полномасштабного вторжения России. Враг не прекращает атак на Востоке и Юге, а также продолжает террор дронами.

О главных событиях дня по состоянию на 10 февраля, ситуацию на фронте, потери противника – читайте в материале 24 Канала.

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