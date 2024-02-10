Россияне атаковали "Шахедами", последствия попаданий в Харькове и Одессе: хронология 717 дня войны
В Украине начались 717 сутки полномасштабного вторжения России. Враг не прекращает атак на Востоке и Юге, а также продолжает террор дронами.
О главных событиях дня по состоянию на 10 февраля, ситуацию на фронте, потери противника – читайте в материале 24 Канала.
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Россияне в ночь на субботу, 10 февраля, запустили по Украине 31 "Шахед". Силами противовоздушной обороны уничтожили 23 из них, сообщили Воздушные силы. Отмечается, что дроны были запущены из Балаклавы и мыса Чауда в оккупированном Крыму, а также из Курской области России. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожено 18 из 26 ударных БПЛА типа "Шахед-136/131". Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на утро. Пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала детали ночного обстрела "Шахедами". По ее словам, было три волны атаки, непосредственно по Одессе враг направил 9 беспилотников. Все 9 дронов были уничтожены. В то же время обломки повредили объект припортовой инфраструктуры. Известно об одном пострадавшем. В Харькове в результате пожара, спровоцированного попаданием вражеских "Шахедов" в АЗС, погиб человек, сообщает Харьковская областная прокуратура в субботу ночью. Игорь Терехов сообщил о попадании "Шахеда" по автозаправочной станции в Немышлянском районе Харькова. Вследствие этого произошел вылив топлива. По словам городского головы, топливо растеклось по улице с частными домами, они загорелись. По состоянию на 01:00 полностью сгорели 14 домов, эвакуировали 50 человек. Еще четырех эвакуировали из пожаров, в частности – двух детей. С вечера россияне запустили беспилотники, в Харькове раздавались взрывы. После полуночи корреспондент Общественного сообщил, что по меньшей мере семь частных домов, хозяйственных построек и гаражей горят на одной из улиц в Немышлянском районе.
В Воздушных силах уточнили количество уничтоженных дронов
Уничтожено 18 из 26 дронов
Враг атаковал Одессу 9 "Шахедами"
Жертва в Харькове
В Харькове попадание в АЗС
Россияне запустили беспилотники
Россияне в ночь на субботу, 10 февраля, запустили по Украине 31 "Шахед". Силами противовоздушной обороны уничтожили 23 из них, сообщили Воздушные силы.
Отмечается, что дроны были запущены из Балаклавы и мыса Чауда в оккупированном Крыму, а также из Курской области России.
Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожено 18 из 26 ударных БПЛА типа "Шахед-136/131". Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на утро.
Пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала детали ночного обстрела "Шахедами". По ее словам, было три волны атаки, непосредственно по Одессе враг направил 9 беспилотников. Все 9 дронов были уничтожены.
В то же время обломки повредили объект припортовой инфраструктуры. Известно об одном пострадавшем.
В Харькове в результате пожара, спровоцированного попаданием вражеских "Шахедов" в АЗС, погиб человек, сообщает Харьковская областная прокуратура в субботу ночью.
Игорь Терехов сообщил о попадании "Шахеда" по автозаправочной станции в Немышлянском районе Харькова. Вследствие этого произошел вылив топлива. По словам городского головы, топливо растеклось по улице с частными домами, они загорелись.
По состоянию на 01:00 полностью сгорели 14 домов, эвакуировали 50 человек. Еще четырех эвакуировали из пожаров, в частности – двух детей.
С вечера россияне запустили беспилотники, в Харькове раздавались взрывы. После полуночи корреспондент Общественного сообщил, что по меньшей мере семь частных домов, хозяйственных построек и гаражей горят на одной из улиц в Немышлянском районе.