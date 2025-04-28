КНДР признала участие в войне в Украине, Трамп разочарован Путиным: хронология 1160 дня войны

Продолжаются 1160 сутки с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину. Оккупационные войска не покидают попыток захватить все больше украинских территорий, однако Силы обороны дают мощный отпор агрессору.

О ситуации на фронте, на международной арене, последствия вражеских обстрелов, новые военные преступления российских оккупантов, – рассказывает 24 Канал.

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