У России амбициозные планы: Палиса сказал, есть ли сейчас условия для перелома в войне

Россия имеет большие амбиции относительно войны в Украине на 2026 год. В то же время все время она меняет свои планы и дедлайны.

Есть ли у какой-то из сторон возможность переломить ход войны, рассказал заместитель руководителя Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса в интервью "РБК-Украина".

Есть ли сейчас условия для перелома в войне?

Сейчас о кардинальных изменениях ситуации на фронте речь не идет.

Пока не наблюдается условий для перелома войны ни от одной из сторон. Если говорим конкретно о враге, то у них не складываются предпосылки для изменений оперативного уровня на линии соприкосновения. Да, у них достаточно амбициозные планы на этот год, как и на последующие. Однако сил для фактической реализации этих планов я не вижу,

– заметил Палиса.

Основное внимание враг в этом году сосредоточит на Донбассе. Если будут благоприятные условия для них – то на Южном направлении, в частности на Александровском и всем Запорожском.

Так россияне не покидают мечты создать буферную зону в Харьковской, Сумской и Черниговской областях. Это им нужно для попытки захватить Запорожье и Херсонщину, а в долгосрочной перспективе – Николаевскую и Одесскую области.

К слову, впервые с начала войны Россия также захотела создать буферную зону в Винницкой области со стороны непризнанного Приднестровья. Но, по словам Палисы, паниковать не стоит. Военный обозреватель Иван Тимочко отметил 24 Каналу, что обнародование этого плана служит профилактическими мерой, который лишает противника эффекта неожиданности.