Кто-то теряет жизнь, а кто-то – комфорт, – Подоляк о трудностях, которые ждут Европу

Война в Украине повлияла на весь мир. Ведь в Европе растут тарифы на газ, а повсюду еще и цены на продукты.

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк обратил внимание на данный момент. Он подчеркнул, что война не обходится по дешевке.

R ntvt Подоляк назвал условие, при котором россия может пойти на мир

Война не бывает дешевой. Кто-то теряет на ней жизнь, кто-то дом, а кто-то комфорт. Агрессия россии меняет правила игры для всех европейцев. Эта зима заставит пересмотреть свои привычки,

– сказал он.

При этом Подоляк поблагодарил каждого, кто понимает приоритеты. Обязательно – свободная Европа и конец газового российского шантажа.

Заявления Подоляка

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявлял, что эта зима будет очень тяжелой. Однако в то же время ознаменует конец российской монополии на поставку газа. Ведь многие государства были, и некоторые остаются до сих пор, зависимыми от российского газа. Но пришло время положить этому конец.

Также Подоляк отмечал, что российский диктатор Владимир Путин ничего не защищает в незаконных квазиреспубликах в Донецкой и Луганской областях. Он не отказался от планов захватить всю Украину.

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