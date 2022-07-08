Борьба за "хлебные" места: на оккупированных территориях будущие гауляйтеры сливают друг друга

Желание власти буквально сносит крышу коллаборантам, стремящимся сотрудничать с российскими захватчиками. Так, на временно оккупированных территориях идет настоящая борьба за "хлебные" места.

Об этом 24 каналу рассказали источники украинских спецслужб. Якобы коллаборанты настолько сильно хотят усадить свои филейные части на кресла "руководителей", что готовы сливать конкурентов.

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Возле "кормушки" долго не засиживаются

Известно, что желающих занять должности гауляйтеров на временно оккупированных территориях больше. Оккупанты, пожалуй, могли бы создавать под всех коллаборантов сотни должностей, но кто же их всех тогда контролировать будет? С другой стороны, кандидаты упрощают работу "работодателей". Ведь они готовы сливать конкурентов для того, чтобы занять условный "престол".

Тем временем головы летят в Лимане. Там убрали российского гауляйтера Александра Токарчика. Его – кто бы мог подумать – заподозрили в хищении гуманитарной помощи. На место горе-вора дешевой российской крупы и жутких консерв уже нашли новенького. Им стал Александр Петрикин. Этого коллаборанта привезли из Енакиево.

Напомним, что на днях Мелитополь содрогался от звуков взрывов. Тогда местный гауляйтер выдал очередное гениальное заявление. Он вполне серьезно отметил, что ПВО перенаправило ракеты от домов. Странно, что не сказал, что избежать жертв удалось одной лишь силой мысли.

ВСУ тогда попали в военные объекты врага

Если же быть конкретнее, то ВСУ удалось нанести прицельный огонь по аэродрому в Мелитополе. В результате в ряды "двухсотых" отправились более 200 оккупантов. Также были уничтожены вражеские боеприпасы и техника.

Успех украинских военных бестолково пытался объяснить гауляйтер временно оккупированных территорий Запорожской области. Евгений Балицкий отметил, что ВСУ якобы выбрали себе целью именно жилые дома. Поэтому очень человечные – сарказм – враги решили спасти невинные жизни и направить ракеты на военные объекты.

А теперь мы вкратце напомним, что тогда произошло 3 июля в Мелитополе. В этот день наши военные более 40 раз атаковали одну из четырех военных баз, размещённых врагом в городе.

В тот же день Иван Федоров, мэр города, отметил, что аэродром в Мелитополе больше не является военной базой для россиян.

Впоследствии появилась информация о том, что ликвидировать врага и его базу удалось с помощью реактивных систем залпового огня HIMARS. Хотя наша страна их имеет в очень небольшом количестве, это не мешает результативно выбивать оккупантов.

Накануне же появилось видео с аэродрома Мелитополя. На нем можно увидеть объект до атаки украинских военных по базам врага и после. Результат, как говорится, виден невооруженным глазом.

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