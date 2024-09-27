Россияне продвигаются к Угледару: карта боевых действий 27 сентября

Оккупанты продолжают наступать на восточных направлениях. Не прекращает враг атаки на севере и юге. Украинские защитники мужественно держат оборону. Покровское и Кураховское направления остаются самыми горячими.

За прошедшие сутки зафиксировано 187 боевых столкновений.

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Где идут ожесточенные бои

На Харьковском направлении произошло 3 боестолкновения вблизи Старицы, Тихого и Волчанска.

Бой возле Старицы: смотрите на карте

На Купянском направлении происходило 20 боев. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Синьковки, Глушковки, Лозовой, Стельмаховки и Колесниковки.

Штурм возле Стемальмаховки: смотрите на карте

На Лиманском направлении произошло 15 боевых столкновений. Враг атаковал у Грековки, Невского, Новосадового и Торского.

Атака россиян возле Грековки: смотрите на карте

На Северском направлении шли 4 боя. Наши воины остановили все попытки противника прорвать оборону в районах Белогоровки, Верхнекаменского и Спирного.

Оккупанты пытались прорвать оборону возле Белогоровки: смотрите на карте

На Краматорском направлении произошло 10 боестолкновений. Украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков неподалеку Миньковки, Григорьевки и Белой Горы.

Враг штурмовал возле Григорьевки: смотрите на карту

На Торецком направлении было 18 боев, в частности, возле Торецка, Щербиновки и Леонидовки.

Бой возле Леонидовки: смотрите на карте

На Покровском направлении наши защитники отражали 42 вражеских штурмовых действия в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Николаевка, Лысовка, Крутой Яр, Новогродовка, Селидово, Мариновка и Красный Яр. Наибольшая концентрация атак была у Селидово и Мариновки.

Россияне продвинулись в направлении Крутого и Красного Яра: смотрите на карте

На Кураховском направлении Силы обороны остановили 36 атак противника вблизи Цукурино, Желанного Второго, Георгиевки, Николаевки, Парасковиевки, Константиновки и Катериновки.

Атака захватчиков в районе Цукурино: смотрите на карте

На Времовском направлении российские захватчики совершили 5 наступательных действий у Водяного, Катериновки и Богоявленки.

Россияне продвинулись в направлении Угледара: смотрите на карте

На Ореховском направлении произошло 3 боестолкновения. Украинские защитники отбили штурмы противника неподалеку Роботино.

Защитники отбили атаки врага возле Роботино: смотрите на карте

На Приднепровском направлении оккупанты также потерпели поражение, дважды атакуя оборонительные рубежи наших подразделений.

На Гуляйпольском направлении обстановка без особых изменений. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник активно применяет управляемые авиационные бомбы и ударные БПЛА, осуществляет минометные и артиллерийские обстрелы украинских населенных пунктов. Также российские КАБы взрываются и на территории Курской области России, где продолжается операция наших войск.