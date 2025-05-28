Генерал армии сказал, на каких направлениях Россия может готовить новые наступательные операции

Владимир Зеленский сообщил, что есть свидетельства о подготовке Россией новых наступательных операций. Страна-агрессор выбирает своим приоритетом продолжение войны.

Понятно, что Владимира Путина не остановит никакой переговорный процесс. Такое мнение 24 Каналу высказал генерал армии, бывший руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж, добавив, что Россия игнорирует любые попытки договориться.

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На каких направлениях возможно наступление

Кремль использует переговоры как метод давления, так хотят убедить Украину согласиться на условия врага, смириться с оккупацией территорий и заставить Вооруженные Силы выйти даже из тех секторов, где оккупанты не имеют успеха.

Для этого Россия наращивает силы и планирует глобальные наступательные операции. Например, она увеличивает производство дронов, чтобы ежедневно запускать по Украине сотни беспилотников. Для нашего государства, а также для Запада – это стратегическая угроза.

Но мы стоим и знаем, что эти угрозы во многих ситуациях нереальны. Мы имеем соответствующие ресурсы не только сдерживания, но и для контрнаступления. А главное, что это консолидирует страны Европы для формирования единого фронта безопасности,

– подчеркнул Николай Маломуж.

Понятно, что оккупанты будут разворачивать наступательные операции. Новые направления – это Сумщина, Харьковщина, куда перебросили войска с Курского направления. Кроме этого, враг дальше будет продвигаться в Донецкой области. Там ключевыми участками остается Покровск, Часов Яр, Торецк. Это нужно, чтобы двигаться в направлении крупных городов – Константиновки и Краматорска.

"Также оккупанты будут пробовать "пробить" отдельные сектора в Днепропетровскую область, Запорожье, Херсон. Достаточно ли сил? Я прямо скажу, что нет. На отдельных секторах они еще могут генерировать силы, но действовать системно, глубоко и широкомасштабно – ресурсов нет", – подчеркнул генерал армии.

Российская техника, вооружение уже на 80% состоит из старых частей. Ресурсы исчерпываются, а изготавливать новые средства нет возможности. Более того, не хватает компонентов, которые критически важны для ракет, танков, БМП.

Так что, ситуация для россиян непростая. Они попытаются продемонстрировать наступление, но все их планы мы знаем, а украинское войско сделает все, чтобы сдержать врага как летом, так и осенью.

Заметим, Владимир Зеленский призвал к большему давлению на Россию, потому что действия страны-агрессора становятся все более дерзкими. Он напомнил, что оккупанты пытаются провести новое наступление и продолжают каждую ночь массированно обстреливать Украину.