Наступление России: генинспектор Бундесвера сказал, может ли враг сильно продвинуться в Украине
Источник:Tagesspiegel
Генеральный инспектор Вооруженных сил Германии Карстен Бройер сделал прогноз относительно наступления российских войск в Украине в ближайшее время. Немецкий генерал отметил, что существенных продвижений врага на фронте не будет.
В то же время Бройер отметил, что российские военные будут пытаться проводить небольшие операции на линии боевого соприкосновения, чтобы иметь хоть какой-то успех в продвижении.
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Что может быть с наступлением России в Украине дальше
Генерал Бройер отметил, что в ближайшие дни на фронте не ожидается значительных событий с наступлением России. В то же время Украина продолжает полагаться на поддержку западных союзников и остается зависимой от нее.
В ближайшем будущем мы не увидим никаких масштабных движений на украинском поле боя. Ход и укрепление фронта делают это практически невозможным,
– сказал представитель Бундесвера.
Генеральный инспектор Бундесвера также отметил, что российские войска могут провести "небольшие, медленные операции", но исключил возможность каких-либо "широкомасштабных наступательных действий".
Немецкий генерал подчеркнул, что любая значительная концентрация вражеских войск будет быстро обнаружена украинской стороной, которая проведет соответствующие контрмеры для противодействия этим намерениям России.
К слову, Карстен Бройер также сказал, что Россия может быть готова к нападению на НАТО уже через 5 – 8 лет. Ведь за такие сроки россияне, вероятно, накопят необходимое вооружение и личный состав.