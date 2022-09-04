Враг ведет бои с авиацией и ищет с беспилотников слабые места украинской обороны, – Генштаб

Украинские воины мужественно и смело противостоят российским оккупантам. Мы держим оборону уже 193-й день.

Об актуальной ситуации на фронте сообщил Генштаб ВСУ вечером 4 сентября. Противник все усилия концентрирует, чтобы получить полный контроль над территорией Донецкой области, удержании захваченных районов Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

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Авиация и БпЛА врага

Как сообщает Генштаб, в сутки для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны нанесла 12 ударов. Они были ориентированы на поражение живой силы, боевой и специальной техники, также военных объектов неприятеля.

Кроме того, российские оккупанты с высокой интенсивностью ведут воздушную разведку с применением БПЛА. Также разыскивают слабые места в нашей обороне, пытаются улучшить тактическое положение.

Генштаб также предупредил, что сохраняется угроза массированных авиационных и ракетных ударов по объектам военной и критической инфраструктуры по всей территории Украины.

Северные направления и Харьковская область

По данным наших военных, на Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без существенных изменений. Есть угроза вражеских ракетных и авиационных ударов с воздушного пространства и территории республики беларусь.

В других направлениях противник обстрелял военную и гражданскую инфраструктуру с применением танков, боевых машин, минометов, ствольной и реактивной артиллерии. В частности, на Северском направлении были обстреляны 12 населенных пунктов Черниговской и Сумской областей, также враг применил БПЛА. Оккупанты увеличили интенсивность обстрелов вдоль государственной границы, потому что недавно была ротация артиллерийских подразделений противника на указанном направлении. Кроме того, не исключается применение противником диверсионно-разведывательных групп в приграничных районах Украины.

На Харьковском направлении оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Одноробовка, Сосновка, Уды, Русские Тишки, Петровка, Русская Лозовая, Великие Проходы, Старый Салтов, Петровка, Норцовка, Гусаровка, Чепель, Покровское. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Перемога и Гусаровка. Кроме того, применил БПЛА в районах населенных пунктов Питомник, Русская Лозовая, Слатино, Ивановка, Балаклея, Савинцы и Русские Тишки;

Бои на Донбассе

На Славянском российские оккупанты обстреляли населенные пункты Богородичное, Долина, Краснополье, Новая Дмитровка, Дмитровка, Мазановка, Сулиговка, Карнауховка. Враг нанес авиационный удар по Богородичному.

На Краматорском направлении были вражеские обстрелы в районах населенных пунктов Славянск, Северск, Райгородок, Донецкое, Григоровка, Ивано-Дарьевка, Звановка, Спорное, Веселое, Переездное. Враг нанес также авиационные удары в районах населенных пунктов Богородичное и Верхнекаменское.

На Бахмутском направлении были обстрелы в районах населенных пунктов Зайцево, Бахмутское, Соледар, Бахмут, Яковлевка, Белогоровка, Выемка и Раздоловка.

На Авдеевском направлении – Новокалиново, Бердичи, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Авдеевка, Орловка.

На Новопавловском направлении – Марьинка, Парасковиевка, Никольское, Угледар, Сладкое, Шевченко, Великая Новоселка, Богоявленка, Павловка, Новодонецкое, Новомайорское, Нескучное, Времовка, а также нанес авиационный удар в районе Новомихайловки.

Ситуация на Юге

Генштаб сообщил, что на Запорожском направлении враг осуществлял обстрелы в районах населенных пунктов Заречное, Щербаки, Новоданиловка, Белогорье, Гуляйпольское, Гуляйполе, Дорожнянка, Червоное, Полтавка, Ольговское, Новополь, Новоселка, Бурлацкое, Времовка. Также нанес авиационные удары в районах Белогорья, Полтавки и Времовки.

На Южнобужском направлении противник продолжает вести оборонные действия, обстреляв практически все населенные пункты вдоль линии столкновения. Также нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Любомировка, Безыменное, Костромка, Белогорка, Великое Артаково. Для коррекции огня артиллерии активно применил БпЛА.

Потери врага

Российские оккупанты теряют в Украине не только личный состав, но и технику. Всего по состоянию на 193-й день войны в Украине уже погибло 49 500 российских захватчиков. Наибольшие потери за 3 сентября противник понес на Донецком и Криворожском направлениях.

Также по результатам выполнения огневых задач ракетно-артиллерийскими подразделениями потери врага на Юге с ночи 4 сентября составили 20 военных, 4 единицы автобронетехники.

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