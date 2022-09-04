Про актуальну ситуацію на фронті повідомив Генштаб ЗСУ на вечір 4 вересня. Противник всі зусилля концентрує, щоб отримати повний контроль над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

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Авіація та БпЛА ворога

Як повідомляє Генштаб, за добу для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони нанесла 12 ударів. Вони були спрямовані на ураження живої сили, бойової та спеціальної техніки, а також військових об'єктів ворога.

Крім того, російські окупанти з високою інтенсивністю ведуть повітряну розвідку із застосуванням БпЛА. Також розшукують слабкі місця у нашій обороні, намагаються покращити тактичне положення.

Генштаб також попередив, що зберігається загроза масованих авіаційних та ракетних ударів по об'єктах військової та критичної інфраструктури на всій території України.

Північні напрямки та Харківщина

За даними наших військових, на Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без суттєвих змін. Є загроза ворожих ракетних та авіаційних ударів з повітряного простору та території республіки білорусь.

На інших напрямках противник обстріляв військову та цивільну інфраструктуру із застосуванням танків, бойових машин, мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Зокрема, на Сіверському напрямку було обстріляно 12 населених пунктів Чернігівської та Сумської областей, також ворог застосував БпЛА. Окупанти збільшили інтенсивність обстрілів вздовж державного кордону, тому що недавно була ротація артилерійських підрозділів противника на зазначеному напрямку. Крім того, не виключається застосування противником диверсійно-розвідувальних груп в прикордонних районах України.

На Харківському напрямку окупанти обстріляли райони населених пунктів Одноробівка, Соснівка, Уди, Руські Тишки, Петрівка, Руська Лозова, Великі Проходи, Старий Салтів, Петрівка, Норцівка, Гусарівка, Чепіль, Покровське. Ворог наніс авіаційні удари в районах населених пунктів Перемога та Гусарівка. Крім того, застосував БпЛА в районах населених пунктів Питомник, Руська Лозова, Слатине, Іванівка, Балаклія, Савинці та Руські Тишки;

Бої на Донбасі

На Слов'янському російські окупанти обстріляли населені пункти Богородичне, Долина, Краснопілля, Нова Дмитрівка, Дмитрівка, Мазанівка, Сулигівка, Карнаухівка. Ворог наніс авіаційний удар по Богородичному.

На Краматорському напрямку були ворожі обстріли у районах населених пунктів Слов'янськ, Сіверськ, Райгородок, Донецьке, Григорівка, Івано-Дар'ївка, Званівка, Спірне, Веселе, Переїзне. Ворог завдав також авіаційних ударів в районах населених пунктів Богородичне та Верхньокам’янське.

На Бахмутському напрямку були обстріли у районах населених пунктів Зайцеве, Бахмутське, Соледар, Бахмут, Яковлівка, Білогорівка, Виїмка та Роздолівка.

На Авдіївському напрямку – Новокалинове, Бердичі, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Авдіївка, Орлівка.

На Новопавлівському напрямку – Мар'їнка, Парасковіївка, Микільське, Вугледар, Солодке, Шевченко, Велика Новосілка, Богоявленка, Павлівка, Новодонецьке, Новомайорське, Нескучне, Времівка, а також завдав авіаційний удар у районі Новомихайлівки.

Ситуація на Півдні

Генштаб повідомив, що на Запорізькому напрямку ворог здійснював обстріли у районах населених пунктів Зарічне, Щербаки, Новоданилівка, Білогір'я, Гуляйпільське, Гуляйполе, Дорожнянка, Червоне, Полтавка, Ольгівське, Новопіль, Новосілка, Бурлацьке, Времівка. Також наніс авіаційні удари в районах Білогір'я, Полтавки та Времівки.

На Південнобузькому напрямку противник продовжує вести оборонні дії, обстріляв практично всі населені пункти вздовж лінії зіткнення. Також завдав авіаційні удари в районах населених пунктів Любомирівка, Безіменне, Костромка, Білогірка, Велике Артакове. Для коригування вогню артилерії активно застосував БпЛА.

Втрати ворога

Російські окупанти втрачають в Україні не лише особовий склад, але й техніку. Всього станом на 193 день війни в Україні вже загинуло 49 500 російських загарбників. Найбільших втрат за 3 вересня противник зазнав на Донецькому та Криворізькому напрямках.

Також за результатами виконання вогневих завдань ракетно-артилерійськими підрозділами втрати ворога на Півдні від ночі 4 вересня склали 20 військових, 4 одиниці автобронетехніки.

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