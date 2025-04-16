"Шахеды" атаковали Одессу, ВСУ восстановили позиции в Донецкой области: хронология 1148 дня войны

В Украине начались 1148 сутки полномасштабной войны. Ночью Россия атаковала "Шахедами", взрывы прогремели в Одессе.

О главных новостях 16 апреля, – ситуации на фронте, в тылу и на международной арене, успехах Сил обороны, последствиях российских атак и новых военных преступлениях оккупантов, – сообщает 24 Канал.

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