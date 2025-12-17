Он хотел бы, чтобы Зеленский перенял дух Черчилля. Об этом в интервью 24 Канала рассказал известный историк, публицист, профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак.

Как власть в Украине избегает тяжелых тем в условиях войны?

Грицак считает, что война является угрозой, но одновременно возможностью изменить траекторию развития страны.

Если власть не может изменить страну во время войны, то ее сметает или чужое войско, или собственный народ,

– отмечает он.

Он оценивает действия украинской власти на 3 балла из 5. Этого недостаточно для победы, но хватает, чтобы выстоять.

Важно, чтобы Зеленский и правительство перестали говорить с нами, как с детьми, якобы мы мало знаем и мало понимаем, а потому нас не надо пугать,

– отмечает Грицак.

Он ждет, чтобы Зеленский начал говорить как Черчилль, который в свое время говорил: "Мы должны воевать, потому что нет выбора, цена войны высока, и я не могу обещать ничего, кроме крови, пота и слез, но я обещаю, что мы ее не проиграем".

По мнению Грицака, Европа боится Трампа больше, чем Путина