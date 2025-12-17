Він хотів би, щоб Зеленський перейняв дух Черчиля. Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів відомий історик, публіцист, професор Українського католицького університету Ярослав Грицак.
Як влада в Україні уникає важких тем в умовах війни?
Грицак вважає, що війна є загрозою, але водночас нагодою змінити траєкторію розвитку країни.
Якщо влада не може змінити країну під час війни, то її змітає або чуже військо, або власний народ,
– зазначає він.
Він оцінює дії української влади на 3 бали з 5. Цього недостатньо для перемоги, але вистачає, щоб вистояти.
Важливо, щоб Зеленський та уряд перестали говорити з нами, як з дітьми, нібито ми мало знаємо і мало розуміємо, а тому нас не треба лякати,
– зазначає Грицак.
Він чекає, щоб Зеленський почав говорити як Черчиль, який свого часу казав: "Ми мусимо воювати, бо не маємо вибору, ціна війни висока, і я не можу обіцяти нічого, окрім крові, поту і сліз, але я обіцяю, що ми її не програємо".
На думку Грицака, Європа боїться Трампа більше, ніж Путіна
Європейські країни більше бояться політики Дональда Трампа, ніж агресії Володимира Путіна, через загрозу залишення континенту без американського захисту.
Історик Ярослав Грицак вважає, що Україна захищає Європу, надаючи їй час для переходу на нові підходи в умовах зміненої геополітичної ситуації.