Він хотів би, щоб Зеленський перейняв дух Черчиля. Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів відомий історик, публіцист, професор Українського католицького університету Ярослав Грицак.

Як влада в Україні уникає важких тем в умовах війни?

Грицак вважає, що війна є загрозою, але водночас нагодою змінити траєкторію розвитку країни.

Якщо влада не може змінити країну під час війни, то її змітає або чуже військо, або власний народ,

– зазначає він.

Він оцінює дії української влади на 3 бали з 5. Цього недостатньо для перемоги, але вистачає, щоб вистояти.

Важливо, щоб Зеленський та уряд перестали говорити з нами, як з дітьми, нібито ми мало знаємо і мало розуміємо, а тому нас не треба лякати,

– зазначає Грицак.

Він чекає, щоб Зеленський почав говорити як Черчиль, який свого часу казав: "Ми мусимо воювати, бо не маємо вибору, ціна війни висока, і я не можу обіцяти нічого, окрім крові, поту і сліз, але я обіцяю, що ми її не програємо".

На думку Грицака, Європа боїться Трампа більше, ніж Путіна