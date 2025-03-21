Массированная атака на Одессу, пожар на ГИС "Суджа": хронология 1122 дня войны

В Украине продолжаются 1063 сутки полномасштабной войны, начатой Россией. Украинские защитники продолжают сдерживать врага по всей линии фронта и успешно отражать атаки врага.

О главных событиях дня по состоянию на 21 марта, ситуацию на фронте, потери врага, продвижение наших защитников рассказывает 24 Канал.

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