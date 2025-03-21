Массированная атака на Одессу, пожар на ГИС "Суджа": хронология 1122 дня войны
В Украине продолжаются 1063 сутки полномасштабной войны, начатой Россией. Украинские защитники продолжают сдерживать врага по всей линии фронта и успешно отражать атаки врага.
О главных событиях дня по состоянию на 21 марта, ситуацию на фронте, потери врага, продвижение наших защитников рассказывает 24 Канал.
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Общественное сообщает, что в Ахтырке, что в Ахтырке в результате удара "Шахеда" была повреждена АЗС. Потери врага на 21 марта: В результате масштабной атаки дронов на Одессу пострадали 3 подростка, вспыхнули пожары, в частности в жилом доме, торговом центре и на территории предприятия. В Краснодарском крае России пожар на нефтебазе "Кавказская" охватил 10 000 квадратных метров, пламя перекинулось на второй резервуар. Дроны атаковали аэродром Мариновка в Волгоградской области. В Курской области России произошел масштабный пожар на газоизмерительной станции "Суджа", который видно даже из Белгородского района. Пропагандисты сообщают, что пожар мог быть следствием украинского удара, но официальной информации нет. В Deep State утверждают, что российские захватчики продвинулись у одного из населенных пунктов в Донецкой области. Также оккупанты имели успехи в Курской области, где наши защитники проводят операцию. Враг продвинулся возле Запорожья (Донецкая область) и на Курщине,
На Сумщине "Шахед" повредил АЗС в Сумской области
Потери России
В Одессе в результате масштабной атаки БпЛА вспыхнули пожары, есть пострадавшие
Нефтебаза "Кавказская" в России взорвалась снова
БпЛА атаковали аэродром Мариновка
На Курщине масштабный пожар на газоизмерительной станции "Суджа"
Deep State обновили карту фронта
– пишут аналитики.
Общественное сообщает, что в Ахтырке, что в Ахтырке в результате удара "Шахеда" была повреждена АЗС.
Потери врага на 21 марта:
В результате масштабной атаки дронов на Одессу пострадали 3 подростка, вспыхнули пожары, в частности в жилом доме, торговом центре и на территории предприятия.
В Краснодарском крае России пожар на нефтебазе "Кавказская" охватил 10 000 квадратных метров, пламя перекинулось на второй резервуар.
Дроны атаковали аэродром Мариновка в Волгоградской области.
В Курской области России произошел масштабный пожар на газоизмерительной станции "Суджа", который видно даже из Белгородского района.
Пропагандисты сообщают, что пожар мог быть следствием украинского удара, но официальной информации нет.
В Deep State утверждают, что российские захватчики продвинулись у одного из населенных пунктов в Донецкой области. Также оккупанты имели успехи в Курской области, где наши защитники проводят операцию.
Враг продвинулся возле Запорожья (Донецкая область) и на Курщине,