Массированная атака ракетами и дронами по Украине: хронология 1202 дня войны

В ночь на 9 июня Россия продолжила волну террора против Украины, атаковав ракетами и дронами. Враг также прилагает усилия, чтобы продвинуться на фронте, им дают достойный отпор Силы обороны Украины.

О главных событиях дня, ситуацию на фронте, в тылу и на международной арене – сообщает 24 Канал.

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