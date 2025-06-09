Массированная атака ракетами и дронами по Украине: хронология 1202 дня войны
В ночь на 9 июня Россия продолжила волну террора против Украины, атаковав ракетами и дронами. Враг также прилагает усилия, чтобы продвинуться на фронте, им дают достойный отпор Силы обороны Украины.
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Александр Коваль отметил, что Ровенская область подверглась мощному воздушному удару врага. По предварительной информации, один гражданский человек ранен. Огромная благодарность за профессионализм нашим силам ПВО, которые уничтожили большое количество вражеских целей, Ровенская область пережила самую масштабную атаку – десятки "Шахедов" и ракеты атаковали регион, пишет мэр Ровно Александр Третьяк. Дубно взяло на себя львиную долю этого удара. Сейчас в области уже отбой.
В результате атаки на Ровенскую область пострадал человек
– указал он.
Ровенская область отбилась
Александр Коваль отметил, что Ровенская область подверглась мощному воздушному удару врага. По предварительной информации, один гражданский человек ранен.
Огромная благодарность за профессионализм нашим силам ПВО, которые уничтожили большое количество вражеских целей,
Ровенская область пережила самую масштабную атаку – десятки "Шахедов" и ракеты атаковали регион, пишет мэр Ровно Александр Третьяк. Дубно взяло на себя львиную долю этого удара. Сейчас в области уже отбой.