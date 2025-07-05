Взрывы в ряде регионов России, продвижение врага на фронте: хронология 1228 дня войны

05:06, 05 июля

Громко в ночь на 5 июля было сразу в нескольких российских областях: Ленинградской, Воронежской и в Чувашии.

Громче всего было в самом городе Энгельс. Здесь, говорят местные жители, ночью включили сирену. Уже вскоре раздались взрывы – все вблизи военного аэродрома

О взрывах в Саратовской области российские телеграмм-каналы сообщили около 4 ночи 5 июля