Взрывы в ряде регионов России, продвижение врага на фронте: хронология 1228 дня войны
Уже 1228 сутки полномасштабной войны ВСУ дают отпор российским войскам. Силы обороны продолжают давать отпор противнику по всей линии фронта, а силы ПВО отражают атаки вражеских сил с воздуха.
Какая ситуация на фронте сегодня, главные новости 5 июля, сообщает 24 Канал.
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Более 30 рейсов задержаны и несколько отменены в питерском аэропорту Пулково после введения плана "Ковер" из-за угрозы атаки БПЛА. Временные ограничения были введены и в аэропорту Саратова. Громко в ночь на 5 июля было сразу в нескольких российских областях: Ленинградской, Воронежской и в Чувашии. Громче всего было в самом городе Энгельс. Здесь, говорят местные жители, ночью включили сирену. Уже вскоре раздались взрывы – все вблизи военного аэродрома О взрывах в Саратовской области российские телеграмм-каналы сообщили около 4 ночи 5 июля Россияне продвинулись на севере Сумской области и в направлении Часового Яра и Великой Новоселки. Украинские войска недавно имели успехи на Купянском направлении, в частности к востоку от Колесниковки.
Дроны атакуют Россию
Анализ боев за сутки от ISW
Более 30 рейсов задержаны и несколько отменены в питерском аэропорту Пулково после введения плана "Ковер" из-за угрозы атаки БПЛА.
Временные ограничения были введены и в аэропорту Саратова.
Громко в ночь на 5 июля было сразу в нескольких российских областях: Ленинградской, Воронежской и в Чувашии.
Громче всего было в самом городе Энгельс. Здесь, говорят местные жители, ночью включили сирену. Уже вскоре раздались взрывы – все вблизи военного аэродрома
О взрывах в Саратовской области российские телеграмм-каналы сообщили около 4 ночи 5 июля
Россияне продвинулись на севере Сумской области и в направлении Часового Яра и Великой Новоселки.
Украинские войска недавно имели успехи на Купянском направлении, в частности к востоку от Колесниковки.