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24 Канал Новости Украины Взрывы в ряде регионов России, продвижение врага на фронте: хронология 1228 дня войны
5 июля, 06:29
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Взрывы в ряде регионов России, продвижение врага на фронте: хронология 1228 дня войны

Ирина Марцияш

Уже 1228 сутки полномасштабной войны ВСУ дают отпор российским войскам. Силы обороны продолжают давать отпор противнику по всей линии фронта, а силы ПВО отражают атаки вражеских сил с воздуха.

Какая ситуация на фронте сегодня, главные новости 5 июля, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Враг продвинулся на 3 направлениях, Силы обороны тоже имеют успехи: анализ боев за сутки от ISW

 

06:27, 05 июля

  • В Черном море вражеские корабли отсутствуют;
  • в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;
  • в Средиземном море 2 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет.
     
06:21, 05 июля

Более 30 рейсов задержаны и несколько отменены в питерском аэропорту Пулково после введения плана "Ковер" из-за угрозы атаки БПЛА.

Временные ограничения были введены и в аэропорту Саратова.

05:06, 05 июля

Дроны атакуют Россию

Громко в ночь на 5 июля было сразу в нескольких российских областях: Ленинградской, Воронежской и в Чувашии.

Громче всего было в самом городе Энгельс. Здесь, говорят местные жители, ночью включили сирену. Уже вскоре раздались взрывы – все вблизи военного аэродрома

О взрывах в Саратовской области российские телеграмм-каналы сообщили около 4 ночи 5 июля

02:19, 05 июля

Анализ боев за сутки от ISW

Россияне продвинулись на севере Сумской области и в направлении Часового Яра и Великой Новоселки.

Украинские войска недавно имели успехи на Купянском направлении, в частности к востоку от Колесниковки.