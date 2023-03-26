Гендиректор МАГАТЭ приедет на ЗАЭС, в Омске пылал склад с пластиком: хронология 396 дня войны

В Украине начались 396 сутки полномасштабной войны с агрессором. Защитники делают все возможное, чтобы выгнать захватчика из родных земель.

В то же время российские оккупанты продолжают обстреливать мирные населенные пункты и убивать гражданских. О главных событиях, которые случились за эти сутки на фронте и в тылу, – рассказываем дальше.

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02:58 В Омске загорелся большой склад с пластиком. Как сообщили российские СМИ, площадь пожара составила 3,5 тысячи квадратных метров.

02:15 Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси лично посетит временную оккупированную россиянами ЗАЭС. Визит запланирован на следующую неделю.

01:20 Оккупанты в видеообращении пожаловались Владимиру Путину на заградительные отряды. Российская пропаганда заявила, что обнародованное видео – постановка украинцев. В то же время журналисты не заставили себя ждать и идентифицировали большинство оккупантов, которые записывали видео.