Россияне запустили "Шахеды", ВСУ овладели Андреевкой в ходе штурма: хронология 569 дня

15 сентября 2023, 06:21
Читати новину українською

Уже больше полугода в Украине идет война. Россияне продолжают атаковать "Шахедами" и крылатыми ракетами гражданские города Украины. Между тем, ВСУ продолжают метр за метром выбивать врага с нашей земли.

О главных событиях, произошедших в течение 569 дня войны, 15 сентября – читайте в материале 24 Канала.

 

07:31, 15 сентября

Ночью враг обстреливал Днепропетровщину

По словам главы Днепровской областной госадминистрации, ночью враг дважды накрывал огнем из тяжелой артиллерии Никопольщину.

Да, у Ч ервоногригоровской общине поврежден транспортный объект. Из-за обстрелов загорелась сухая трава. Пожарные оперативно потушили пламя.

Русские избивали и по Марганецкому обществу. К счастью, жертв нет.

07:26, 15 сентября

В Хмельнитчине раздались взрывы. Там работает ПВО по вражеским "Шахедам".

07:24, 15 сентября

ВСУ овладели Андреевкой в ходе штурмов – Генштаб

По состоянию на 15 сентября ВСУ взяли под контроль Андреевку. Это стало возможным в результате штурмовых действий со стороны украинских военных. Также наши воины имели успех в районе Клещиевки.

06:43, 15 сентября

Украинские пилоты будут учить английский

В Пентагоне подтвердили начало языковой подготовки украинских пилотов для F-16.

Заместитель представителя американского ведомства Сабрина Сингх заявила, что украинские летчики начнут изучать английский позже в сентябре. Однако конкретной даты пока нет.

06:26, 15 сентября

ВСУ имеют успех на юге от Бахмута

Институт изучения войны сообщил, что ВСУ удалось добиться успехов к югу от Бахмута. Также украинские войска продвигались вдоль линии Авдеевка – Донецк.

За прошедшие сутки россияне в свою очередь вели наступательные действия на линии Купянск — Сватово — Кременная, вблизи Бахмута, на линии Авдеевка — Донецк, на западе Запорожской области и продвинулись на отдельных участках.

06:25, 15 сентября

В оккупированном Мелитополе беспокойный рассвет. Жители города слышали звуки одиночного взрыва утром в полпятого, сообщает городской голова Иван Федоров.

 

06:24, 15 сентября

Тревога распространилась и на Тернопольскую область, Житомирскую и Ровенскую области.

06:21, 15 сентября

В Винницкой области был слышен звук взрыва, сообщают корреспонденты Общественного.

06:14, 15 сентября

Россияне запустили "Шахеды" – в нескольких областях тревога

Утром в 5.33 в Воздушных силах сообщили об угрозе применения "Шахедов".

Группа вражеских ударных БПЛА в воздушном пространстве Винницкой области движется в северо-западном направлении.

В Хмельницкой, Черновицкой и Запорожских областях раздается тревога.

 

Автор: Анастасія Колеснікова