Россияне запустили "Шахеды", ВСУ овладели Андреевкой в ходе штурма: хронология 569 дня
Уже больше полугода в Украине идет война. Россияне продолжают атаковать "Шахедами" и крылатыми ракетами гражданские города Украины. Между тем, ВСУ продолжают метр за метром выбивать врага с нашей земли.
О главных событиях, произошедших в течение 569 дня войны, 15 сентября – читайте в материале 24 Канала.
По словам главы Днепровской областной госадминистрации, ночью враг дважды накрывал огнем из тяжелой артиллерии Никопольщину. Да, у Ч ервоногригоровской общине поврежден транспортный объект. Из-за обстрелов загорелась сухая трава. Пожарные оперативно потушили пламя. Русские избивали и по Марганецкому обществу. К счастью, жертв нет. В Хмельнитчине раздались взрывы. Там работает ПВО по вражеским "Шахедам". По состоянию на 15 сентября ВСУ взяли под контроль Андреевку. Это стало возможным в результате штурмовых действий со стороны украинских военных. Также наши воины имели успех в районе Клещиевки. В Пентагоне подтвердили начало языковой подготовки украинских пилотов для F-16. Заместитель представителя американского ведомства Сабрина Сингх заявила, что украинские летчики начнут изучать английский позже в сентябре. Однако конкретной даты пока нет. Институт изучения войны сообщил, что ВСУ удалось добиться успехов к югу от Бахмута. Также украинские войска продвигались вдоль линии Авдеевка – Донецк. За прошедшие сутки россияне в свою очередь вели наступательные действия на линии Купянск — Сватово — Кременная, вблизи Бахмута, на линии Авдеевка — Донецк, на западе Запорожской области и продвинулись на отдельных участках. В оккупированном Мелитополе беспокойный рассвет. Жители города слышали звуки одиночного взрыва утром в полпятого, сообщает городской голова Иван Федоров. Тревога распространилась и на Тернопольскую область, Житомирскую и Ровенскую области. В Винницкой области был слышен звук взрыва, сообщают корреспонденты Общественного. Утром в 5.33 в Воздушных силах сообщили об угрозе применения "Шахедов". Группа вражеских ударных БПЛА в воздушном пространстве Винницкой области движется в северо-западном направлении. В Хмельницкой, Черновицкой и Запорожских областях раздается тревога.
Ночью враг обстреливал Днепропетровщину
ВСУ овладели Андреевкой в ходе штурмов – Генштаб
Украинские пилоты будут учить английский
ВСУ имеют успех на юге от Бахмута
Россияне запустили "Шахеды" – в нескольких областях тревога
По словам главы Днепровской областной госадминистрации, ночью враг дважды накрывал огнем из тяжелой артиллерии Никопольщину.
Да, у Ч ервоногригоровской общине поврежден транспортный объект. Из-за обстрелов загорелась сухая трава. Пожарные оперативно потушили пламя.
Русские избивали и по Марганецкому обществу. К счастью, жертв нет.
В Хмельнитчине раздались взрывы. Там работает ПВО по вражеским "Шахедам".
По состоянию на 15 сентября ВСУ взяли под контроль Андреевку. Это стало возможным в результате штурмовых действий со стороны украинских военных. Также наши воины имели успех в районе Клещиевки.
В Пентагоне подтвердили начало языковой подготовки украинских пилотов для F-16.
Заместитель представителя американского ведомства Сабрина Сингх заявила, что украинские летчики начнут изучать английский позже в сентябре. Однако конкретной даты пока нет.
Институт изучения войны сообщил, что ВСУ удалось добиться успехов к югу от Бахмута. Также украинские войска продвигались вдоль линии Авдеевка – Донецк.
За прошедшие сутки россияне в свою очередь вели наступательные действия на линии Купянск — Сватово — Кременная, вблизи Бахмута, на линии Авдеевка — Донецк, на западе Запорожской области и продвинулись на отдельных участках.
В оккупированном Мелитополе беспокойный рассвет. Жители города слышали звуки одиночного взрыва утром в полпятого, сообщает городской голова Иван Федоров.
Тревога распространилась и на Тернопольскую область, Житомирскую и Ровенскую области.
В Винницкой области был слышен звук взрыва, сообщают корреспонденты Общественного.
Утром в 5.33 в Воздушных силах сообщили об угрозе применения "Шахедов".
Группа вражеских ударных БПЛА в воздушном пространстве Винницкой области движется в северо-западном направлении.
В Хмельницкой, Черновицкой и Запорожских областях раздается тревога.