Россияне запустили "Шахеды", ВСУ овладели Андреевкой в ходе штурма: хронология 569 дня

Уже больше полугода в Украине идет война. Россияне продолжают атаковать "Шахедами" и крылатыми ракетами гражданские города Украины. Между тем, ВСУ продолжают метр за метром выбивать врага с нашей земли.

О главных событиях, произошедших в течение 569 дня войны, 15 сентября – читайте в материале 24 Канала.