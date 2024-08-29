В Киеве зафиксировано падение обломков "Шахеда": хронология 918 дня войны

Продолжаются уже 918 сутки героического сопротивления Украины против агрессии России. Враг продолжает попытки захватить все больше украинских территорий и цинично обстреливает мирные украинские города и села.

Вооруженные силы дают мощный отпор российским захватчикам. О ситуации на фронте, атаках на Украину, новости на международной политической арене – читайте в материале 24 Канала.

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