В Киеве зафиксировано падение обломков "Шахеда": хронология 918 дня войны
Продолжаются уже 918 сутки героического сопротивления Украины против агрессии России. Враг продолжает попытки захватить все больше украинских территорий и цинично обстреливает мирные украинские города и села.
Вооруженные силы дают мощный отпор российским захватчикам. О ситуации на фронте, атаках на Украину, новости на международной политической арене – читайте в материале 24 Канала.
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В Киеве зафиксировано падение обломков "Шахеда" в Деснянском районе. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о вызове экстренных служб на место происшествия. Там сейчас горит беседка в коттеджном городке. В Черкасской области также прозвучали взрывы. Существовала угроза атаки "Шахедами". Всю ночь Украину атаковали российские "Шахеды". В частности, сейчас тревога продолжается еще на Киевщине. Есть информация от Киевской МВА о падении обломков в Голосеевском районе: они упали на детскую площадку и дом. О пострадавших пока информации нет. Ночью на Харьковщине прогремела серия взрывов. Вероятно, они связаны с движением "Шахедов". Также из информации местных мониторинговых сообществ известно, что Харьковскую область враг обстреливал из РСЗО. Экстренные отключения света ввели на Киевщине, Днепропетровщине и Одесской области. По команде Укрэнерго вводим экстренные отключения. Во время экстренных отключений свет выключается не по графику, а там, где это необходимо, и на столько времени, сколько нужно для стабилизации энергосистемы. К сожалению, в таких случаях невозможно предусмотреть время восстановления света,
Обломки "Шахеда" упали в один из дворов в Киеве
Всю ночь Украину атаковали "Шахеды"
На Харьковщине раздавались взрывы
Ночью на Киевщине ввели экстренные отключения света
– заявили Киевские электросети.
В Киеве зафиксировано падение обломков "Шахеда" в Деснянском районе.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о вызове экстренных служб на место происшествия. Там сейчас горит беседка в коттеджном городке.
В Черкасской области также прозвучали взрывы. Существовала угроза атаки "Шахедами".
Всю ночь Украину атаковали российские "Шахеды". В частности, сейчас тревога продолжается еще на Киевщине.
Есть информация от Киевской МВА о падении обломков в Голосеевском районе: они упали на детскую площадку и дом. О пострадавших пока информации нет.
Ночью на Харьковщине прогремела серия взрывов. Вероятно, они связаны с движением "Шахедов".
Также из информации местных мониторинговых сообществ известно, что Харьковскую область враг обстреливал из РСЗО.
Экстренные отключения света ввели на Киевщине, Днепропетровщине и Одесской области.
По команде Укрэнерго вводим экстренные отключения. Во время экстренных отключений свет выключается не по графику, а там, где это необходимо, и на столько времени, сколько нужно для стабилизации энергосистемы. К сожалению, в таких случаях невозможно предусмотреть время восстановления света,