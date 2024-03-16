Гуменюк предупредили об угрозе атак на Юге: хронология 752 дня войны

Россия не выводит войска из Украины, поэтому ВСУ сдерживают врага на всей линии фронта. Наши военные мужественно стоят за каждый кусочек нашей земли.

Что происходит на поле боя, в дипломатии, какие решения принимают наши партнеры – читайте в тексте 24 Канала.

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