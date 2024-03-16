Гуменюк предупредили об угрозе атак на Юге: хронология 752 дня войны

16 марта 2024, 06:19
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Россия не выводит войска из Украины, поэтому ВСУ сдерживают врага на всей линии фронта. Наши военные мужественно стоят за каждый кусочек нашей земли.

Что происходит на поле боя, в дипломатии, какие решения принимают наши партнеры – читайте в тексте 24 Канала.

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06:16, 16 марта

Байден обратился к Конгрессу США

Джо Байден обратился к Конгрессу и отметил, что они должны немедленно принять двухпартийный законопроект, который предусматривает помощь Украине.

00:01, 16 марта

Россия усилит атаки на Юге

Пресс-секретарь Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что в течение этих дней враг может значительно усилить атаки на Юге. Причина – выборы в России, а побед для демонстрации Кремль не имеет. Именно поэтому оккупанты могут усилить дроновые, ракетные атаки, а также удары баллистикой.

Автор: Діана Квасневська