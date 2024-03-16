Гуменюк предупредили об угрозе атак на Юге: хронология 752 дня войны
Россия не выводит войска из Украины, поэтому ВСУ сдерживают врага на всей линии фронта. Наши военные мужественно стоят за каждый кусочек нашей земли.
Что происходит на поле боя, в дипломатии, какие решения принимают наши партнеры – читайте в тексте 24 Канала.
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Джо Байден обратился к Конгрессу и отметил, что они должны немедленно принять двухпартийный законопроект, который предусматривает помощь Украине. Пресс-секретарь Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что в течение этих дней враг может значительно усилить атаки на Юге. Причина – выборы в России, а побед для демонстрации Кремль не имеет. Именно поэтому оккупанты могут усилить дроновые, ракетные атаки, а также удары баллистикой.
Байден обратился к Конгрессу США
Россия усилит атаки на Юге
Джо Байден обратился к Конгрессу и отметил, что они должны немедленно принять двухпартийный законопроект, который предусматривает помощь Украине.
Пресс-секретарь Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что в течение этих дней враг может значительно усилить атаки на Юге. Причина – выборы в России, а побед для демонстрации Кремль не имеет. Именно поэтому оккупанты могут усилить дроновые, ракетные атаки, а также удары баллистикой.