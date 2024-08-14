Ночная атака ударными беспилотниками по Украине: хронология 903 дня войны

Продолжаются 903 сутки полномасштабного вторжения России в Украину. ВСУ не дают двигаться вражеским войскам вперед, отражают атаки и даже продвигаются вглубь территории России.

О главных событиях Украины, ситуации на фронте по состоянию на 14 августа, победы на международной арене, потери России – читайте в материале 24 Канала.

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