Ночная атака ударными беспилотниками по Украине: хронология 903 дня войны
Продолжаются 903 сутки полномасштабного вторжения России в Украину. ВСУ не дают двигаться вражеским войскам вперед, отражают атаки и даже продвигаются вглубь территории России.
О главных событиях Украины, ситуации на фронте по состоянию на 14 августа, победы на международной арене, потери России – читайте в материале 24 Канала.
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Президент США впервые прокомментировал события в Курской области. По его словам, это создает настоящую дилемму для Путина. Я регулярно общался со своей командой, возможно, каждые 4 – 5 часов в течение последних 6 – 8 дней (чтобы быть в курсе событий). И это (операция Украины в Курской области – 24 Канал) создает настоящую дилемму для Путина, В ночь на 14 августа Россия запустила несколько групп ударных беспилотников. Они заходили с севера Сумской области и двигались в западном направлении. По областям, в частности, в Киевской области работала ПВО. Отбой прозвучал в 5:00.
Байден впервые прокомментировал операцию Украины в Курской области
– сказал Джо Байден.
Украина пережила очередную ночь под атакой БпЛа
Президент США впервые прокомментировал события в Курской области. По его словам, это создает настоящую дилемму для Путина.
Я регулярно общался со своей командой, возможно, каждые 4 – 5 часов в течение последних 6 – 8 дней (чтобы быть в курсе событий). И это (операция Украины в Курской области – 24 Канал) создает настоящую дилемму для Путина,
В ночь на 14 августа Россия запустила несколько групп ударных беспилотников.
Они заходили с севера Сумской области и двигались в западном направлении.
По областям, в частности, в Киевской области работала ПВО.
Отбой прозвучал в 5:00.