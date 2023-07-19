Кандидат в президенты США назвал войну против Украины "не вторым и даже не третьим" приоритетом

Губернатор Флориды Рон ДеСантис, являющийся одним из претендентов в кандидаты в президенты США, где выборы состоятся уже в 2024 году, в очередной раз уменьшил значение войны в Украине. Он назвал ее вторым, или третьим по важности приоритетом для его государства.

Об этом он рассказал во время эксклюзивного интервью Джейку Тепперу из CNN во вторник, 18 июля. Отметим, что некоторые республиканцы и раньше критиковали ДеСантиса за отрицание военной агрессии России против нашего государства.

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Готов помочь довести войну до конца

Как отметили в CNN, ужасную войну в Украине он называл "территориальным спором", не представляющим "жизненно важный" национальный интерес. От своей риторики губернатор не отступил и в интервью.

Так, войну в Украине Джейку Тепперу он назвал "вторичным или третичным интересом". Однако вместе с тем заявил, что "будет готов помочь довести ее до конца".

Целью должен быть устойчивый, крепкий мир в Европе, но не вознаграждающий агрессию,

– сказал Рон ДеСантис.

Что именно имел республиканец в виду, до конца не понятно, ведь он не ответил, не планирует ли прекратить вооружать и направлять финансовую поддержку Украине.

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Взамен он выступил за то, чтобы сосредоточить внимание американской армии не на Европе, а на Азии и Китае в частности. Так, ДеСантис назвал Джейку Тепперу будущее тихоокеанского острова "значительным интересом".

"Я не собираюсь уменьшать наши запасы и не отправлять их на Тайвань. Я не собираюсь делать нас менее способными реагировать на чрезвычайные ситуации", – сказал ДеСантис.