ВСУ продвинулись в Курской области, "Шахеды" атаковали Украину: хронология 976 дня войны
В течение 975 суток полномасштабной войны российская армия в очередной раз атаковала Украину "Шахедами". Враг давит по всей линии фронта, однако ВСУ удается не только отражать продвижение, но и контратаковать.
Какова ситуация на поле боя, на границе; о последствиях российских атак, борьбу украинцев на фронте, в тылу и на дипломатическом уровне узнайте из главных новостей за 26 октября на 24 Канале.
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В Днепре из-под завала двухэтажного жилого дома спасатели достали тело третьего погибшего. В ГСЧС отмечают, что еще одну женщину удалось спасти. Ее достали из разрушенного дома и передали медикам. В общем, предварительно, ранения получили 18 человек, среди них 4 ребенка. Враг продвинулся в Селидово, Катериновке, Вишневом, возле Шахтерска, Новодмитровки и Богоявленки, пишет DeepState. Аналитики также отметили, что чрезвычайно тяжелый день был на линии Шахтерское-Богоявленка. "По меньшей мере два наката в районе Шахтерска. После обеда колонна из 8 ВВТ доехала до села и пыталась прорваться к Большой Новоселке. 1 ББМ была подбита, остальные откатились. На вечер уже была колонна из 15+ ВВТ, которая разделилась у Золотой Нивы. Часть пробовала прорваться к Большой Новоселке, но из-за подрыва первой машины, решила откатиться. Судьба остальной части колонны неизвестна. В Богоявленке враг на 2 ВВТ заскочил на ферму, которая западнее села, сбросил пехоту. Продолжаются бои, ситуация уточняется", – написали аналитики. В КГВА предупредили о работе ПВО по дронам. В столице до сих пор продолжается тревога из-за "Шахеды". Мониторы предупредили о приближении нескольких БпЛА на Киев с Востока. Геолокационные данные, опубликованные 25 октября, указывают на то, что украинские силы продвинулись на запад от Борки, что на юго-восток от Суджи Курской области, пишет ISW Дополнительные геолокационные данные указывают на то, что российские силы недавно отвоевали позиции к востоку от Обуховки (к юго-востоку от Коренево Курской области). В Глушковском районе к западу от главной украинской линии фронта в Курской области 25 октября продолжались бои, но подтвержденных изменений на линии фронта не зафиксировано. В Нацгвардии рассказали, что 25 октября в социальных сетях появилась информация о награждении Одесского городского головы знаком отличия от одной из бригад Нацгвардии. Подчеркиваем, что эта награда не является официальной наградой, не является ведомственной или государственной наградой (медалью), Они также отметили, что инициатива относительно такого отличия принадлежит исключительно отдельным лицам из бригады.
Продвижение россиян в Донецкой области
Ситуация в Курской области
НГУ опровергла награждение Труханова
– написали нацгвардейцы.
В Днепре из-под завала двухэтажного жилого дома спасатели достали тело третьего погибшего.
В ГСЧС отмечают, что еще одну женщину удалось спасти. Ее достали из разрушенного дома и передали медикам.
В общем, предварительно, ранения получили 18 человек, среди них 4 ребенка.
Враг продвинулся в Селидово, Катериновке, Вишневом, возле Шахтерска, Новодмитровки и Богоявленки, пишет DeepState.
Аналитики также отметили, что чрезвычайно тяжелый день был на линии Шахтерское-Богоявленка.
"По меньшей мере два наката в районе Шахтерска. После обеда колонна из 8 ВВТ доехала до села и пыталась прорваться к Большой Новоселке. 1 ББМ была подбита, остальные откатились. На вечер уже была колонна из 15+ ВВТ, которая разделилась у Золотой Нивы. Часть пробовала прорваться к Большой Новоселке, но из-за подрыва первой машины, решила откатиться. Судьба остальной части колонны неизвестна. В Богоявленке враг на 2 ВВТ заскочил на ферму, которая западнее села, сбросил пехоту. Продолжаются бои, ситуация уточняется", – написали аналитики.
В КГВА предупредили о работе ПВО по дронам. В столице до сих пор продолжается тревога из-за "Шахеды". Мониторы предупредили о приближении нескольких БпЛА на Киев с Востока.
Геолокационные данные, опубликованные 25 октября, указывают на то, что украинские силы продвинулись на запад от Борки, что на юго-восток от Суджи Курской области, пишет ISW
Дополнительные геолокационные данные указывают на то, что российские силы недавно отвоевали позиции к востоку от Обуховки (к юго-востоку от Коренево Курской области).
В Глушковском районе к западу от главной украинской линии фронта в Курской области 25 октября продолжались бои, но подтвержденных изменений на линии фронта не зафиксировано.
В Нацгвардии рассказали, что 25 октября в социальных сетях появилась информация о награждении Одесского городского головы знаком отличия от одной из бригад Нацгвардии.
Подчеркиваем, что эта награда не является официальной наградой, не является ведомственной или государственной наградой (медалью),
Они также отметили, что инициатива относительно такого отличия принадлежит исключительно отдельным лицам из бригады.