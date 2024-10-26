ВСУ продвинулись в Курской области, "Шахеды" атаковали Украину: хронология 976 дня войны

В течение 975 суток полномасштабной войны российская армия в очередной раз атаковала Украину "Шахедами". Враг давит по всей линии фронта, однако ВСУ удается не только отражать продвижение, но и контратаковать.

Какова ситуация на поле боя, на границе; о последствиях российских атак, борьбу украинцев на фронте, в тылу и на дипломатическом уровне узнайте из главных новостей за 26 октября на 24 Канале.

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