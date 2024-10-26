ВСУ продвинулись в Курской области, "Шахеды" атаковали Украину: хронология 976 дня войны

26 октября 2024, 06:16
Читати новину українською
Автор: Дмитрий Усик

В течение 975 суток полномасштабной войны российская армия в очередной раз атаковала Украину "Шахедами". Враг давит по всей линии фронта, однако ВСУ удается не только отражать продвижение, но и контратаковать.

Какова ситуация на поле боя, на границе; о последствиях российских атак, борьбу украинцев на фронте, в тылу и на дипломатическом уровне узнайте из главных новостей за 26 октября на 24 Канале.

Смотрите также Войска НАТО в Украине: почему идея Макрона снова актуальна и как Запад может ответить России

07:19, 26 октября

В Днепре из-под завала двухэтажного жилого дома спасатели достали тело третьего погибшего.

В ГСЧС отмечают, что еще одну женщину удалось спасти. Ее достали из разрушенного дома и передали медикам.

В общем, предварительно, ранения получили 18 человек, среди них 4 ребенка.

07:17, 26 октября

Продвижение россиян в Донецкой области

Враг продвинулся в Селидово, Катериновке, Вишневом, возле Шахтерска, Новодмитровки и Богоявленки, пишет DeepState.

Аналитики также отметили, что чрезвычайно тяжелый день был на линии Шахтерское-Богоявленка.

"По меньшей мере два наката в районе Шахтерска. После обеда колонна из 8 ВВТ доехала до села и пыталась прорваться к Большой Новоселке. 1 ББМ была подбита, остальные откатились. На вечер уже была колонна из 15+ ВВТ, которая разделилась у Золотой Нивы. Часть пробовала прорваться к Большой Новоселке, но из-за подрыва первой машины, решила откатиться. Судьба остальной части колонны неизвестна. В Богоявленке враг на 2 ВВТ заскочил на ферму, которая западнее села, сбросил пехоту. Продолжаются бои, ситуация уточняется", – написали аналитики.

06:19, 26 октября

В КГВА предупредили о работе ПВО по дронам. В столице до сих пор продолжается тревога из-за "Шахеды". Мониторы предупредили о приближении нескольких БпЛА на Киев с Востока.

06:09, 26 октября

Ситуация в Курской области

Геолокационные данные, опубликованные 25 октября, указывают на то, что украинские силы продвинулись на запад от Борки, что на юго-восток от Суджи Курской области, пишет ISW

Дополнительные геолокационные данные указывают на то, что российские силы недавно отвоевали позиции к востоку от Обуховки (к юго-востоку от Коренево Курской области).

В Глушковском районе к западу от главной украинской линии фронта в Курской области 25 октября продолжались бои, но подтвержденных изменений на линии фронта не зафиксировано.

03:10, 26 октября

НГУ опровергла награждение Труханова

В Нацгвардии рассказали, что 25 октября в социальных сетях появилась информация о награждении Одесского городского головы знаком отличия от одной из бригад Нацгвардии.

Подчеркиваем, что эта награда не является официальной наградой, не является ведомственной или государственной наградой (медалью),
– написали нацгвардейцы.

Они также отметили, что инициатива относительно такого отличия принадлежит исключительно отдельным лицам из бригады.