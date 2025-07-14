Украина внедряет ИИ в управление дронами, чтобы убрать операторов с поля боя, – Федоров
- Украина внедряет искусственный интеллект в управление дронами для дистанционного и автономного управления, чтобы защитить операторов на поле боя.
- Россия создала подразделение "Рубикон" для выявления и уничтожения украинских операторов беспилотников, тогда как Украина запустила грантовую программу для развития автономных технологий.
- Внедрение ИИ в дроны уже используется для декодирования снимков и трансляций в реальном времени, в частности на FPV-дронах.
- Федоров отметил, что полная автономность дронов требует значительных инвестиций и длительного времени на разработку, но некоторые технологии уже активно используются.
Россия сформировала новое подразделение под названием "Рубикон", целью которого является выявление и уничтожение украинских операторов беспилотников. В то же время Украина сосредотачивает усилия на том, чтобы сделать управление дронами максимально удаленным, а впоследствии и полностью автономным.
Это возможно благодаря внедрению искусственного интеллекта. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Михаила Федорова в интервью РБК-Украина.
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Как Украина внедряет ИИ в управление дронами?
Наша задача – обеспечить максимально дистанционное управление и затем внедрить автономность. Это вообще следующий шаг войны. Задача стоит такая, чтобы оператор мог управлять дроном на поле боя из любого города страны,
– пояснил Федоров.
По словам министра, полная автономность дронов – это перспектива, что потребует серьезных инвестиций и лет разработки. В то же время некоторые технологии уже активно применяются на практике. В частности, искусственный интеллект используется для декодирования снимков, трансляций в режиме реального времени, донаведения на FPV-дронах.
Он отметил, что в этом направлении началась отдельная грантовая программа.
Напомним, Федоров рассказал, как Украина использует дроны-перехватчики в ответ на атаки российских дронов-камикадзе.