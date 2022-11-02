"Без ног, но я живу": история бойца об обороне Харьковщины, тяжелом ранении и страхе на поле боя

Александр с позывным "Терен" несколько месяцев провел в горячих точках фронта. Однако на День Независимости защитник получил тяжелое ранение, после которого ему ампутировали две ноги. Вражеский снаряд пошатнул здоровье бойца, но не его дух. Сейчас военный лечится в реабилитационном центре, чтобы как можно быстрее стать на протезы.

Александр занимался графическим дизайном и брендингом. 24 февраля должна была быть его последняя рабочая смена. Но полномасштабное вторжение изменило все. О решении защитника пойти на войну, тяжелейших боях, потере ног и реабилитации – читайте в материале 24 канала.

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Решение воевать созрело задолго до 24 февраля

Александр рассказывает, что в течение нескольких месяцев до февраля уже назревал вопрос: будет война или нет. И уже тогда он понимал, если она начнется, то однозначно коснется всех. В полномасштабное вторжение россиян Александр не верил до конца, пока не услышал взрывы в Киеве на Подоле.



Защитник Александр с позывным "Терен" / Фото предоставлено бойцом

Как и многие украинцы в те дни, парень сразу начал искать способ попасть на войну. Он вспомнил, что тогда были длинные очереди желающих в военкоматы.

Решение пойти воевать у самого Александра созрело задолго до 24 февраля. Еще десять лет назад, когда ему было всего 16 лет, он уже понимал, что рано или поздно уйдет защищать страну.

Часто у меня спрашивают за АТО, но это две совершенно разные войны. Не хотелось сидеть в окопе просто, чтобы тебя крыли "Градами", а ты ничего не мог поделать. Я знал, что у меня воюют знакомые и товарищи в батальоне "Карпатская Сечь". Но потому, что у меня не было еще опыта на тот момент, мне отказали,

– рассказал он.

На поле боя страшно не бывает

С начала вторжения Александр готовился на тренировочной базе вновь сформированного подразделения два месяца подряд. И потом отправился на передовую в составе батальона "Карпатская Сечь" в должности командира минометной группы. Дислоцировались бойцы между Изюмом и Славянском. Там русские войска вели постоянные обстрелы и пытались идти на штурм.



Александр на фронте / Фото предоставлено защитником Александр на фронте / Фото предоставлено защитником

В результате наступательных действий 24 августа Александр получил рану обеих ног, после чего их ампутировали. Реквизиты для сбора средств на протезы: 5375414129356316

Александр вспоминает свое первое сражение, когда россияне пытались идти в штурм. По его словам, все было как в Афганистане – стрельба, пулеметы, минометы, вертолеты.

Перед этим несколько часов работает артподготовка, которая начиналась в 4 – 5 утра. Тебя просто кроет 2 – 3 часа без остановки, а затем начинает работать оружие разного калибра. Мы вышли на командира нашей роты и потребовали, чтобы нам дали координаты. После этого мы вышли на наших аэроразведчиков и начали работать с ними. Ужасно не было, был адреналин. Даже в какой-то момент стало весело,

– рассказал он.



Александр руководил минометной группой / Фото с инстаграм-страницы защитника

Парень отмечает, что для врага минометчик становится целью номер один, ведь он может вывести из строя даже танк. С помощью разного вида машин россияне вычисляли, откуда ведется огонь. И по координатам они сразу отрабатывали в ответ.

" Это вызвало адреналин. К счастью, тогда мы поработали плодотворно. Это был опыт, который невозможно передать. И уже последующие шесть штурмов я знал последовательность действий, которые должны были делать", - добавил он.

Защитник рассказал, что существуют разные калибры минометов – 120 мм и 82 мм могут подбить или поджечь БМП, БТР. Минометы 10 мм работают против пехоты. Этот вид оружия предназначен для того, чтобы подавить большую вражескую силу, например наступление. Сама пехота выполнить такую задачу не может, ведь автомат ничего не может сделать против БТР и БМП. А, например, миномет калибра 120 мм может разрушить их.

Александр говорит, что на поле боя страшно не бывает. По его мнению, страх возникает, когда находишься сам, а когда ты с кем-то – то смеешься, общаешься и шутишь.

"Чтобы не плакать, я смеялась" вместо того, чтобы думать, что тебя сейчас прибьет, или прилетит какая-нибудь С-300 в твой погреб. Главным занятием было угадывать, что прилетело. Страха как такового не было даже тогда, когда был сильный обстрел. Я просто понимал, что сейчас закончится обстрел и будет штурм, а к этому нужно быть готовым,

– сказал он.



Украинский защитник / Фото предоставлено Александром

Прилетело в окоп, где Александр лег спать: боец потерял ноги

Крайнее сражение для Александра оказалось самым сложным. Тогда уже в наступление шли украинские военные. Боец рассказал, что его группа должна была работать из двух минометов разного калибра. Соответственно перестроиться было сложно.

Мы понимали, что многое зависит от нас, потому что к нам подходили пехотинцы, как с благодарностью… Наша задача заключалась в том, чтобы прикрывать пехоту. Они подходили и говорили, чтобы мы не забывали об этом, что хоть мы за их спинами, но без нас им будет очень сложно. Мы понимали, что они там, и что нам нужно действовать как можно скорее, как можно точнее. Начали вывозить "трехсотых" и "двухсотых". Только слышал знакомые позывные. Эта ситуация на всех очень подействовала. Нравственно было сложно,

– рассказал Александр.

Два дня подряд украинские защитники ложились поздно и просыпались на рассвете – готовились ко Дню Независимости Украины. Позицию перенесли максимально близко для качественного ведения огня из 120 и 82 миллиметровых минометов.



Александр на фронте / Фото с инстаграм-страницы защитника

До этого мы ложились поздно и становились в четыре часа утра. Была физическая усталость. Я решил лечь в окоп. Думал, что там неопасно. Туда, где мы всегда ложились головой, сияло солнце. Я лег на другую сторону. Когда я почти заснул, то в один момент почувствовал адскую боль и как везде засыпается земля. Стало тяжело дышать. Повезло, что мы поставили дверь под одной из стенок окопа. И эта дверь упала на меня и не дала полностью меня засыпать, остался просвет для воздуха,

– рассказал он.

Собратья парня начали кричать: "Где Терен?", ведь его присыпало землей так, что едва было видно. По словам Александра, поначалу он подумал, что его засыпало фосфором, казалось, что он просто горит.

Настолько ад, что я не понимал, что делается. Они меня откопали и вытащили. Я до сих пор, честно говоря, не знаю, что это было, потому что на той позиции, где мы были – все прилетало через нас или перед нами. А тут прилетело прямо в окоп. Это мог быть дрон со сбросом,

– сказал боец.



На войне Александр получил тяжелое ранение ног / Фото предоставлено бойцом

Всегда надо оставаться сильным: боец проходит реабилитацию

Сейчас Александр находится в реабилитационном центре, где выполняет разные упражнения, чтобы привести мышцы спины и ног в тонус. Ведь если этого не делать, парень не сможет выстоять на протезах. Пока у защитника в ногах есть еще осколки. Потому некоторые процедуры делать нельзя. Парень добавляет, что хочется несколько протезов – спортивные для плавания, бега, повседневной жизни. А государство выделяет средства только на одну пару.

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Александр добавил, что никогда не жалел, что пошел воевать. Даже когда получил ранение и, проснувшись, увидел, что одной ноги нет. По его мнению, всегда нужно оставаться сильным.



Украинский защитник проходит реабилитацию / Фото с инстаграм-страницы Александра

Некоторые могут думать после такого: "Кому я нужен теперь?" Я всегда позиционировал, что в первую очередь ты нужен себе. Без ног, но я живу. Да, есть свои дискомфортные условия, что далеко не могу жить так, как жил до этого. Но приспособиться можно ко всему, скажем так. Поэтому жалеть – это последнее, что надо делать в жизни,

– сказал он.

Украинский защитник также верит, что эта война станет решающей и окончательной точкой в отношениях Киева и Москвы. Что наступит правосудие и справедливость. Он верит, что "русские осознают, что они никто на этой земле и никто украинцам". Также он хочет, чтобы живущие в Украине люди поняли, что "Россия нам никогда не была ни братом, ни старшей, ни младшей сестрой. Вообще никем".