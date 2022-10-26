Войну Украина пока не выиграла, потому что у России до сих пор есть одно преимущество, – Яковенко

Миф о так называемой "2 армии мира" уже давно рассыпался. Однако не стоит недооценивать врага. Российские оккупанты имеют одно главное преимущество, которое пока помогает им держаться на плаву.

Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист и бывший депутат Госдумы России Игорь Яковенко. По его словам, миф о "2 армии мира" действительно рассыпался. Однако они все еще боеспособны. И их очень много.

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Он предполагает, что российская армия действительно смогла бы захватить большинство европейских стран, кроме Великобритании или Польши. С Украиной совсем другая ситуация. ВСУ – очень боеспособная единица, а украинский народ отчаянно готов к борьбе, чем не могут похвастаться в других европейских странах.

Не думаю, что какая-нибудь европейская страна, кроме Украины, смогла бы выдержать то, что выдержала Украина. Здесь изначально была менее оснащена армия. Но они на протяжении 8 лет учились воевать. Второе – уровень самопожертвования, который есть у украинского народа и армии. Он не характерен для европейских государств,

– отметил Яковенко.

Украинское общество закалилось за годы борьбы против российских оккупантов. И Путину действительно не удалось, что на его пути стали такие люди.

Почему Украина медленно побеждает Россию

По мнению Яковенко, не стоит говорить, что российская армия – это "сброд". Сейчас Украина с определенным количеством западного оружия медленно вытесняет российских захватчиков. Перспективы в ВСУ действительно хорошие, но не стоит недооценивать врага.

Самое неприятное то, что пока у оккупантов есть преимущество в дальнобойной артиллерии и ракетах. Поэтому Россия может безнаказанно бомбить украинские города, запуская ракеты в 2 тысячах километрах от них. Нужно, чтобы Запад наконец предоставил ВСУ действительно дальнобойное оружие.

Ждем, когда Запад начнет давать дальнобойное оружие – артиллерию и ракеты. Это преимущество оккупантов никуда не делось,

– считает Яковенко.

Яковенко объяснил, почему Украина медленно выигрывает войну с Россией: смотрите видео

Добавим, что украинские военные продолжают методически уничтожать российских оккупантов. За прошедшие сутки они отправили "на концерт в Кобзон" еще 480 захватчиков. Теперь общие боевые потери оккупантов составляют 68 900 военных.

Кроме того, защитники уничтожили 2 628 танков, 5 351 боевых бронированных машин, 1 686 артиллерийских систем, 379 реактивных систем залпового огня, 192 средства ПВО. Больше статистики смотрите по ссылке.