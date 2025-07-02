Во время процедур репатриации погибших обнаружили 2 тела россиян с личными военными жетонами

Во время недавних процедур репатриации тел эксперты обнаружили 2 тела россиян. Они имели при себе военные жетоны ВС России.

Эти 2 тела возвращены российской стороне. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение министра внутренних дел Игоря Клименко.

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Во время репатриации обнаружили 2 тела россиян

Во время процедур репатриации погибших украинские эксперты обнаружили 2 тела россиян, имевших при себе российские военные жетоны – АВ 846408 и АВ 449638.

После необходимых осмотров и экспертиз, придерживаясь гуманитарных принципов и договоренностей по репатриации, украинская сторона вернула эти два тела российской стороне.

Неизвестно, известила ли российская сторона семьи погибших, о возвращении тел их родных на российскую территорию.

Поэтому обращаемся бессердечно к семьям российских военнослужащих, которые узнали указанные выше номера военных жетонов и до сих пор не получили тело своего близкого,

– отметил Клименко.

В Украине есть ДНК-данные этих лиц, поэтому она может помочь россиянам, которые узнали номера жетонов своих родных. Для этого им надо обратиться в Международную комиссию по вопросам пропавших без вести (ICMP). Организация может сравнить ДНК-образцы тех, кто к ним обратится, с образцами этих двух погибших.

В случае подтверждения совместимости ДНК-образцов, украинская сторона может официально подтвердить, что тело конкретного погибшего уже было передано России.

Это советуют сделать, учитывая то, что Россия стремится занизить потери и объем выплат семьям погибших. Поэтому тела к семьям могут не возвращать или вообще утилизировать.