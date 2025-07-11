Россияне активно наступают сразу на четырех направлениях: карта боевых действий 11 июля

Россияне давят сразу на нескольких направлениях. За прошедшие сутки на фронте зафиксировали 214 боевых столкновений, больше всего атак враг совершил на Покровском направлении.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какова ситуация на фронте

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 21 боестолкновение. Враг нанес 15 авиационных ударов, сбросив 25 управляемых бомб, совершил 306 обстрелов, в том числе пять – из реактивных систем залпового огня.

Какая ситуация на Сумщине и Курщине: смотрите на карте

На Южно-Слобожанском направлении украинские защитники отбили восемь атак врага в районах Старицы, Волчанска, Западного и Зеленого.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника вблизи Степной Новоселовки, Западного и Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 32 раза. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новоегоровка, Новый Мир, Карповка, Редкодуб, Зеленая Долина, Колодязи, Торское и в сторону Серебрянки и Григорьевки.

Враг значительно усилил давление на Лиманском направлении: смотрите на карте

На Северском направлении украинские воины за прошедшие сутки отбили 12 вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались потеснить наши войска вблизи Григорьевки, Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского и в сторону Выемки.

Россияне атакуют на Северском направлении: смотрите на карте

На Краматорском направлении зафиксировано четыре боестолкновения, агрессор пытался продвигаться в районе Часового Яра и в направлении Предтечино, Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил восемь атак в районах населенных пунктов Дилиевка, Торецк, Катериновка, Яблоновка и Русин Яр.

Какая ситуация на Торецком направлении: смотрите на карте

На Покровском направлении наши защитники остановили 59 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Мирное, Разино, Миролюбовка, Лысовка, Шевченко, Зверево, Удачное, Новосергиевка, Муравка, Ореховое и Алексеевка.

Больше всего атак оккупанты совершили на Покровском направлении: смотрите на карте

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 30 атак противника вблизи населенных пунктов Запорожье, Толстой, Поддубное, Мирное, Шевченко, Свободное Поле и Зеленое Поле.

Враг пытается прорваться на Новопавловском направлении: смотрите на карте

На Гуляйпольском направлении захватчики совершили атаку в районе Малиновки.

На Приднепровском направлении агрессор провел 11 тщетных попыток наступления на позиции наших защитников.

Россияне активизировались на Приднепровском направлении: смотрите на карте

На Ореховском направлении за минувшие сутки боестолкновений не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.